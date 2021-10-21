Нацбанк ухудшил прогноз роста ВВП из-за пандемии и роста цен на газ

Национальный банк Украины (НБУ) ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2021 году с 3,8% до 3,1%, учитывая негативное влияние пандемии и последствия резкого повышения цен на газ.

Об этом на брифинге, посвященном монетарной политике, сообщил глава правления НБУ Кирилл Шевченко.

Он отметил, что в первом полугодии 2021 восстановления экономики было несколько слабее, чем ожидалось, в том числе из-за влияния карантина. Однако во втором полугодии заметны признаки оживления экономики.

"В то же время влияние пандемии оказался более длительным и существенным. Это вместе с последствиями резкого повышения цен на газ обусловило, в частности, более слабые результаты экономики Украины в первом полугодии. Учитывая это, Национальный банк пересмотрел прогноз роста экономики в 2021 году с 3,8% до 3,1%", – сказал Шевченко.

Глава Нацбанка добавил, что прогноз роста ВВП Украины на 2022 год также пересмотрен в сторону снижения.

"Неблагоприятная ситуация на рынке энергоносителей вместе с последствиями логистических проблем в мире будет ограничивать выпуск украинской промышленности и сдерживать соответственно темпы восстановления экономики в следующем году. Учитывая это, Национальный банк несколько снизил прогноз роста ВВП на 2022 год – с 4% до 3,8%", – уточнил Шевченко.

В то же время Нацбанк сохраняет прогноз роста ВВП Украины в 2023 году на 4%.

Нацбанк также сохраняет прогноз инфляции на уровне 9,6% в 2021 году с дальнейшем замедлением до 5% в конце 2022 года.

Нацбанк также прогнозирует, что благодаря рекордному урожаю и высоким экспортным ценам дефицит текущего счета в 2021 году составит около 1% ВВП. В последующие годы отрицательное сальдо постепенно возрастет до 3-4% ВВП.

Глава НБУ подчеркнул, что основным предположением макропрогноза остается продолжение сотрудничества с МВФ.

"Выполнение действующей программы stand-by обеспечит поступление необходимого объема официального финансирования в 2021-2022 годах, лучшие условия для внешних заимствований, а также поддержит интерес иностранных инвесторов к гривневым активам. Сотрудничество с МВФ будет способствовать ускорению экономического роста, стабилизации инфляции на уровне цели, и содержанию международных резервов в объеме $30-31 млрд в последующие годы", – добавил Шевченко.

Как сообщалось, ранее Международный валютный фонд ухудшил оценку роста ВВП Украины в 2021 году до 3,5% по сравнению с 4% в апрельском прогнозе.

По данным Госстата, реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в первом квартале 2021 года упал на 2,2%, а во втором квартале – увеличился на 5,7%.

Напомним, ВВП Украины в четвертом квартале 2020 года по сравнению аналогичным периодом 2019 года сократился на 0,7%, тогда как по итогам третьего квартала падение составляло 3,5%, по итогам второго – 11,4%, первого – 1,3%. В целом по итогам 2020 года Госстат оценил падение украинской экономики в 4%.