НАБУ сообщило о подозрении чиновникам "Укрзализныци" по делу о хищении 12 миллионов на закупке угля

Национальное антикоррупционное бюро и Специализирвоанная антикоррупционная прокуратура сообщила трем лицам о подозрении в завладении имуществом АО "Укрзализныця", что привело к убыткам компании на 11,8 млн грн.

Как сообщает пресс-служба НАБУ, речь идет о заместителе одного из филиалов АО "Укрзализныця", руководителе отдела материально-технического обеспечения, а также руководителе частной компании - победителя торгов.

Действия всех квалифицированы по ч.5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (Присвоение, растрата имущества).

Согласно материалам дела, в 2018 году один из филиалов "Укрзализныци" провел публичные торги по закупке угля для отопления пассажирских вагонов. По данным следствия, подозреваемый руководитель филиала, будучи главой тендерного комитета, совместно с руководителем отдела-инициатора закупки, действовали в пользу "выбранного" поставщика, не допустив другие компании к аукциону. Эта компания и стала победителем торгов, поставив угля по завешенным на 11,8 млн грн ценам.

Согласно заключению товароведческой экспертизы, рыночная цена одной тонны угля по состоянию на дату заключения договоров составляла 3 770 грн, в то время как "Укрзализныця" заключила договора по цене 4 563 грн.