Кабмин одобрил кредит Всемирного банка на $39 миллионов для строительства ветки трамвая в центр Киева
Кабинет министров одобрил привлечение займа Всемирного банка в размере $39 млн на строительство новой трамвайной линии в Киеве от ул. Старовокзальной до станции метро "Дворец спорта" с заездом на Вокзальную площадь.
Соответствующее решение было принято на заседании правительства 20 октября, сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.
Заем будет предоставлен в рамках Соглашения между Украиной и Всемирным банком по развитию городского общественного транспорта.
Ожидается, что реализация этого проекта позволит продлить линию скоростного трамвая до центра города разгрузить красную ветку метро, в том числе и станцию метро "Вокзальная". При этом технико-экономическое обоснование проекта еще не подготовлено.
Среди главных преимуществ реализации проекта в Мининфраструктуры называют:
- появление альтернативного маршрута, который улучшит сообщение между микрорайонами Правого берега Киева, Центральным железнодорожным вокзалом и центром столицы;
- уменьшение нагрузки на Святошинско-Броварскую ветку метрополитена;
- уменьшение количества частного транспорта в центральных районах города и, как следствие, снижение уровня заторов;
- проведение реконструкции улиц, по которым будет пролегать новый трамвайный маршрут;
- появление нового экологического транспорта снизит уровень загрязнения воздуха в центре Киева.
Как сообщалось, в рамках реализации этого проекта планируется построить около 3,5 км трамвайной линии по улицам Жилянской и Саксаганского, а также реконструировать Вокзальную площадь.
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