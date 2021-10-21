Кабмин одобрил кредит Всемирного банка на $39 миллионов для строительства ветки трамвая в центр Киева

Кабинет министров одобрил привлечение займа Всемирного банка в размере $39 млн на строительство новой трамвайной линии в Киеве от ул. Старовокзальной до станции метро "Дворец спорта" с заездом на Вокзальную площадь.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 20 октября, сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.

Заем будет предоставлен в рамках Соглашения между Украиной и Всемирным банком по развитию городского общественного транспорта.

Ожидается, что реализация этого проекта позволит продлить линию скоростного трамвая до центра города разгрузить красную ветку метро, ​​в том числе и станцию ​​метро "Вокзальная". При этом технико-экономическое обоснование проекта еще не подготовлено.

Среди главных преимуществ реализации проекта в Мининфраструктуры называют:

появление альтернативного маршрута, который улучшит сообщение между микрорайонами Правого берега Киева, Центральным железнодорожным вокзалом и центром столицы;

уменьшение нагрузки на Святошинско-Броварскую ветку метрополитена;

уменьшение количества частного транспорта в центральных районах города и, как следствие, снижение уровня заторов;

проведение реконструкции улиц, по которым будет пролегать новый трамвайный маршрут;

появление нового экологического транспорта снизит уровень загрязнения воздуха в центре Киева.

Как сообщалось, в рамках реализации этого проекта планируется построить около 3,5 км трамвайной линии по улицам Жилянской и Саксаганского, а также реконструировать Вокзальную площадь.