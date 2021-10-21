Рада одобрила создание нового регулятора для паспортизации абонентов мобильной связи
Верховная Рада приняла за основу проект закона "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и оказания услуг почтовой связи".
Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №6055 в первом чтении проголосовали 230 народных депутатов.
Законопроектом предложено создать новый регуляторный орган – Нацкомиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и оказания услуг почтовой связи, как центральный орган исполнительной власти со специальным статусом.
Планируется, что новый регулятор заменит Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), будет образовываться Кабинетом министров, подотчетным президенту и Верховной Раде.
Среди прочего, к полномочиям нового регуляторного органа предлагается отнести" организацию и обеспечение осуществления мероприятий по предотвращению использования конечным (терминальным) оборудованием мобильной связи, законность применения которого на территории Украины не подтверждена".
К полномочиям нового регулятора также предложено отнести "организацию и обеспечение осуществления мероприятий по идентификации конечного пользователя у поставщика электронных коммуникационных услуг" и разработку соответствующего порядка.
В свою очередь Главное экспертное управление Верховной Рады указывает, что из законопроекта непонятно, что именно имеется в виду под "идентификацией пользователя".
При этом меры по такой идентификации, очевидно, потребуют доступа к информации о потребителе, фактах предоставления электронных коммуникационных услуг, в том числе к данным, которые обрабатываются с целью передачи такой информации в электронных коммуникационных сетях. Однако, согласно законодательству, такие меры должны осуществляться исключительно на основании решения суда, следственного судьи в случаях и порядке, предусмотренных законом.
Кроме того, эксперты Рады отмечают, что нормы законопроекта о создании нового регулятора противоречат Конституции.
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сподіваюся, що рейтинг зелі від того що опуститься
Але скоріше, знову таки НМД, мета створити нову "кормушку" куди пристроїти купу родичів і кумів, торгувати посадами. На додаток ще й постригти всяких підприємців з олх, кідстаф і т.і. які тогують через інтернет і не сплачують податки на гіперлупи, нью-васюки та броньовані мерси....