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Новини
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Рада одобрила создание нового регулятора для паспортизации абонентов мобильной связи

Рада одобрила создание нового регулятора для паспортизации абонентов мобильной связи

Верховная Рада приняла за основу проект закона "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и оказания услуг почтовой связи".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №6055 в первом чтении проголосовали 230 народных депутатов.

Законопроектом предложено создать новый регуляторный орган – Нацкомиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и оказания услуг почтовой связи, как центральный орган исполнительной власти со специальным статусом.

Планируется, что новый регулятор заменит Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), будет образовываться Кабинетом министров, подотчетным президенту и Верховной Раде.

Среди прочего, к полномочиям нового регуляторного органа предлагается отнести" организацию и обеспечение осуществления мероприятий по предотвращению использования конечным (терминальным) оборудованием мобильной связи, законность применения которого на территории Украины не подтверждена".

К полномочиям нового регулятора также предложено отнести "организацию и обеспечение осуществления мероприятий по идентификации конечного пользователя у поставщика электронных коммуникационных услуг" и разработку соответствующего порядка.

В свою очередь Главное экспертное управление Верховной Рады указывает, что из законопроекта непонятно, что именно имеется в виду под "идентификацией пользователя".

При этом меры по такой идентификации, очевидно, потребуют доступа к информации о потребителе, фактах предоставления электронных коммуникационных услуг, в том числе к данным, которые обрабатываются с целью передачи такой информации в электронных коммуникационных сетях. Однако, согласно законодательству, такие меры должны осуществляться исключительно на основании решения суда, следственного судьи в случаях и порядке, предусмотренных законом.

Кроме того, эксперты Рады отмечают, что нормы законопроекта о создании нового регулятора противоречат Конституции.

Автор: 

ВР (2889) законопроєкт (1683) мобільний зв’язок (799) НКРЗІ (126) парламент (1959)


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Топ коментарі
+15
ще крок до тотального контролю..
сподіваюся, що рейтинг зелі від того що опуститься
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21.10.2021 17:52
+7
Ага з Татаровим Зеленського буде як в Росії з дубинками в сраці.
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21.10.2021 22:25
+6
Зеленый скот своими руками построило себе цифровой концлагерь, удобно в нем устроилось и блеет, что это для ихней же пользы и безопасности. Неа, зебобики, в концлагере всегда опасней, чем на свободе. ВСЕГДА.
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22.10.2021 07:43
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ще крок до тотального контролю..
сподіваюся, що рейтинг зелі від того що опуститься
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21.10.2021 17:52 Відповісти
Да, скоро и ты из камеры не сможешь разводить лохов

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22.10.2021 07:43 Відповісти
колцентром зза паркану керує не фраєр з нар, а кум з кабінету
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22.10.2021 17:32 Відповісти
Це палка о двох кінцях. З одного боку - так має бути, в усякому разі в цивілізованих країнах. Тому що до твоєї сімки тепер підв'язана і банківська картка, і ще купа інших ідентифікацій - від Привата до Бінанса і Гугла. І варто комусь скопіювати її чи вкрасти чи підробити - головний біль буде ще той. Плюс, справді є купа розводів та злочинців,які використовують анонімні картки. А з іншого боку - в таких країнах як, рашка, Білорусь, Україна і т.п. - є певні ризики, що влада буде це використовувати для контролю законної діяльності, яка їм просто не подобається. Але я, наприклад, в цілому - за. Але, за умови, що закон буде нормально опрацьований і втілений, а не даватиме будь-якій шавці доступ до моїх даних.
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22.10.2021 12:54 Відповісти
Буде як в більшості цивілізованих країн . За кожною телефонної карткою стоїть чийсь паспорт . Світ стає безпечнішим .
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21.10.2021 22:06 Відповісти
Ага з Татаровим Зеленського буде як в Росії з дубинками в сраці.
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21.10.2021 22:25 Відповісти
А когда янык хотел подобное внедрить, так это было наступление на свободу и диктаторские законы. А в Африке еще и биометрию собирают с абонентов мобильной связи. Или это другое? Цивилизованные страны (те, которые вы имеете в виду) - это уже давно не показатель ничего, евросовок другими словами. У них там и мужчина может "жениться" на мужчине, и много чего еще. Ну их в топку, цивилизованные страны эти.
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22.10.2021 00:27 Відповісти
Видишь, теперь тебе будет за что благодарить зелю, твоего благодетеля. Твоя жизнь ещё на шагприблизилась к жизни в цивил. странах. Ещё комуналку, цены на всё и налоги приблизят и можешь быть щастлив☝️
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22.10.2021 10:39 Відповісти
Зеленый скот своими руками построило себе цифровой концлагерь, удобно в нем устроилось и блеет, что это для ихней же пользы и безопасности. Неа, зебобики, в концлагере всегда опасней, чем на свободе. ВСЕГДА.
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22.10.2021 07:43 Відповісти
це все неправда, мудрий пастух завжди знає як скотині краще... і коли її стригти, і коли різати.
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22.10.2021 08:30 Відповісти
Крепостные имели чуть больше прав... Говорить друг с другом, хоть и шёпотом им ещё можно было...
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22.10.2021 09:22 Відповісти
ничего это не даст даже в рашке можно купить на чёрном рынке симку без паспорта
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22.10.2021 09:37 Відповісти
Щоб знати даст чи ні, треба знати яку мету ставив перед собою той хто це пропхав. Доставку моб. телефонів на "зони" НМД легше вирішити ніж створювати чергову маячню. Крімінал з краденими паспортами та паспортами бомжів отримає сімки в будь якій кількості.

Але скоріше, знову таки НМД, мета створити нову "кормушку" куди пристроїти купу родичів і кумів, торгувати посадами. На додаток ще й постригти всяких підприємців з олх, кідстаф і т.і. які тогують через інтернет і не сплачують податки на гіперлупи, нью-васюки та броньовані мерси....
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22.10.2021 10:16 Відповісти

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