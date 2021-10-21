Рада одобрила создание нового регулятора для паспортизации абонентов мобильной связи

Верховная Рада приняла за основу проект закона "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и оказания услуг почтовой связи".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №6055 в первом чтении проголосовали 230 народных депутатов.

Законопроектом предложено создать новый регуляторный орган – Нацкомиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и оказания услуг почтовой связи, как центральный орган исполнительной власти со специальным статусом.

Планируется, что новый регулятор заменит Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), будет образовываться Кабинетом министров, подотчетным президенту и Верховной Раде.

Среди прочего, к полномочиям нового регуляторного органа предлагается отнести" организацию и обеспечение осуществления мероприятий по предотвращению использования конечным (терминальным) оборудованием мобильной связи, законность применения которого на территории Украины не подтверждена".

К полномочиям нового регулятора также предложено отнести "организацию и обеспечение осуществления мероприятий по идентификации конечного пользователя у поставщика электронных коммуникационных услуг" и разработку соответствующего порядка.

В свою очередь Главное экспертное управление Верховной Рады указывает, что из законопроекта непонятно, что именно имеется в виду под "идентификацией пользователя".

При этом меры по такой идентификации, очевидно, потребуют доступа к информации о потребителе, фактах предоставления электронных коммуникационных услуг, в том числе к данным, которые обрабатываются с целью передачи такой информации в электронных коммуникационных сетях. Однако, согласно законодательству, такие меры должны осуществляться исключительно на основании решения суда, следственного судьи в случаях и порядке, предусмотренных законом.

Кроме того, эксперты Рады отмечают, что нормы законопроекта о создании нового регулятора противоречат Конституции.