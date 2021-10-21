Минэкономики согласовало план реструктуризации долга ГПЗКУ перед Экспортно-импортным банком Китая

Министерство экономики позволило АО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" (ГПЗКУ) внести изменения в кредитный договор между госкорпорацией и Экспортно-импортным банком Китая для реструктуризации ее обязательств перед кредитором.

Об этом говорится в сообщении ГПЗКУ в Facebook.

"Министерство экономики как орган управления дало согласие на совершение АО "ГПЗКУ" крупной сделки по внесению изменений в договор. Следующий шаг – инициирование переговоров на межгосударственном уровне, который сейчас прорабатывается правительством Украины, и непосредственный диалог с китайской стороной", – сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что на счетах ГПЗКУ недостаточно средств для своевременной выплаты обязательных платежей по кредиту Экспортно-импортного банка Китая.

Тогда же руководитель ГПЗКУ Василий Коваленко представил предложения по обеспечению финансово-хозяйственной деятельности общества и возможные варианты реструктуризации долга.

"По результатам заседания межведомственная рабочая группа определила план мероприятий по преодолению финансовых проблем, среди которых: проведение консультаций и подготовка проектов изменений договоров между АО "ГПЗКУ" и Экспортно-импортным банком Китая и прочее", – говорилось в сообщении Минэкономики.

Как сообщалось, Министерство экономики в августе признало, что АО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" (ГПЗКУ) не выполняет условия договоров по поставкам зерна в Китай.

По данным Минфина на 1 октября, задолженность ГПЗКУ по привлеченным под госгарантии займам составляла 29,7 млрд грн. При этом в 2021-2024 года ГПЗКУ должна осуществить выплаты по гарантированным государством заимствованиям на сумму 23,8 млрд грн.

Перед этим Нацполиция обвинила руководство ГПЗКУ в растрате имущества компании путем продажи зерна на экпорт по заниженным ценам. По данным следствия, общая сумма ущерба составила $57 млн. Кроме того, руководители госкомпании заключили договоры страхования, в которых искусственно завысили страховой тариф от общей страховой суммы. В центральном офисе и на предприятих ГПЗКУ 10 и 11 августа правоохранители провели 62 обыска, а глава компании 13 августа был задержан в аэропорту при попытке бегства из страны.

ГПЗКУ с ноября 2020 года по решению Кабмина Дениса Шмыгаля возглавляет депутат Николаевского облсовета от "Батькивщины" Андрей Власенко, который перед этим был уволен Минэкономики с должности руководителя госпредприятия "Укрликтравы" по итогам проведенного расследования.

Напомним, в 2012 году между ГПЗКУ и Эксимбанком Китая заключен кредитный договор на сумму $1,5 млрд (действует до 2027 года) для финансирования поставок зерновых китайскому партнеру в лице China National Complete Engineering Corporation, CNCEC. С 2018 года кроме процентов ГПЗКУ осуществляет погашение и тела кредита.

ГПЗКУ – национальный оператор зернового рынка Украины, создан правительством Украины в августе 2010 года. В ее состав входит разветвленная сеть филиалов: линейные и портовые элеваторы, мельницы, комбикормовые и крупяной заводы. Суммарно 53 подразделения-филиала ГПЗКУ могут хранить 3,7 млн тонн зерновых, включая около 2,5 млн тонн в год суммарных мощностей по перевалке зерновых грузов на экспорт в Одесском и Николаевском портах.