"Нафтогаз" отложил начало бурения скважин на шельфе Черного моря до 2026 года

НАК "Нафтогаз Украины" может начать бурить скважины на шельфе Черного моря не раньше, чем через 5 лет.

Об этом член правления "Нафтогаза" Маврикий Калугин сообщил в ходе Украинского газового инвестиционного конгресса, передает LIGA.net.

"Первую скважину на шельфе мы можем пробурить не раньше чем через пять лет. Чтобы пробурить на офшоре, нужно привлечь компанию, которая знает, как бурить на глубине", – сказал Калугин, отметив, что пять лет – это оптимистичный сценарий.

По словам члена правления "Нафтогаза", бурение только одной скважины займет шесть месяцев, не считая строительства всей необходимой инфраструктуры.

В целом, по подсчетам топ-менеджмера, чтобы выполнить "стратегию 2030", "Нафтогазу" нужно будет вложить за 10 лет в добычу $20 млрд, но первые результаты все равно будут видны только через 3-5 лет.

Как сообщалось, в марте бывший исполнительный директор "Нафтогаза" Отто Ватерландер говорил, что компания может начать бурение скважин в Черном море в конце 2022-начале 2023 года.

Для этого "Нафтогаз" и "Укргаздобыча" подписали меморандумы о взаимопонимании с израильской компанией Naphtha Petroleum и румынской компанией OMV Petrom.

Напомним, в ноябре 2020 года Кабинет министров разрешил передать НАК "Нафтогаз Украины" спецразрешения на добычу газа на шельфе Украины сроком на 30 лет без проведения аукциона. Ранее обсуждались различные варианты привлечения инвесторов к разработке шельфа и даже был проведен конкурс на один из участков, но его результаты отменили.

В "Нафтогазе" заявили о готовности начать исследования на шельфе в кратчайшие сроки, оценив инвестиции в первый год работы на шельфе в $40 млн.

В то же время глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев отметил, что для работы в рамках освоения шельфа Черного моря НАК предстоит найти пути минимизации рисков, связанных с влиянием присутствия Черноморского флота Российской Федерации.

Согласно различным оценкам, прогнозные и перспективные ресурсы шельфа Черного моря составляют порядка 1-2 трлн куб. м газа и более 1 трлн тонн нефти с газовым конденсатом, что может обеспечить Украину дополнительной добычей 10 млрд куб. м природного газа в год.