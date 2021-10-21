Рада одобрила решение направить 50 миллионов евро кредита от ЕИБ на закупку вакцин

Верховная Рада приняла закон "О ратификации Письма о внесении изменений №3 в Финансовое соглашение (проект "Программа развития муниципальной инфраструктуры Украины") между Украиной и Европейским инвестиционным банком".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего президентского законопроекта №0113 в целом проголосовал 281 народный депутат.

Согласно пояснительной записке, указанным Письмом от 12 февраля предусматривается возможность привлечения в рамках Финансового соглашения (проект "Программа развития муниципальной инфраструктуры Украины") кредитных средств Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) в объеме до 50 млн евро на реализацию проектов, связанных с борьбой с пандемией COVID-19.

Согласно техническому описанию проекта, кредитные средства могут быть направлены на расширение возможностей учреждений здравоохранения для лечения больных коронавирусом, оборудование и расходные материалы (защитные материалы и оборудование, средства гигиены и дезинфекции), а также закупку вакцин и проведение кампании по вакцинации от COVID-19.

Как сообщалось, в начале года Кабмин обратился к ЕИБ с предложением перераспределить часть кредитных средств для Украины и направить их на закупку вакцин, оборудования для обеспечения холодовой цепочки, а также логистики их поставок.