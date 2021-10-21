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Рада одобрила решение направить 50 миллионов евро кредита от ЕИБ на закупку вакцин

Рада одобрила решение направить 50 миллионов евро кредита от ЕИБ на закупку вакцин

Верховная Рада приняла закон "О ратификации Письма о внесении изменений №3 в Финансовое соглашение (проект "Программа развития муниципальной инфраструктуры Украины") между Украиной и Европейским инвестиционным банком".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего президентского законопроекта №0113 в целом проголосовал 281 народный депутат.

Согласно пояснительной записке, указанным Письмом от 12 февраля предусматривается возможность привлечения в рамках Финансового соглашения (проект "Программа развития муниципальной инфраструктуры Украины") кредитных средств Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) в объеме до 50 млн евро на реализацию проектов, связанных с борьбой с пандемией COVID-19.

Согласно техническому описанию проекта, кредитные средства могут быть направлены на расширение возможностей учреждений здравоохранения для лечения больных коронавирусом, оборудование и расходные материалы (защитные материалы и оборудование, средства гигиены и дезинфекции), а также закупку вакцин и проведение кампании по вакцинации от COVID-19.

Как сообщалось, в начале года Кабмин обратился к ЕИБ с предложением перераспределить часть кредитных средств для Украины и направить их на закупку вакцин, оборудования для обеспечения холодовой цепочки, а также логистики их поставок.

Автор: 

вакцина (889) ВР (2889) кредит (3305) ратифікація (84) ЄІБанк (296)


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