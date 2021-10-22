Итоги недели: Транш от МВФ, новые правила пассажирских перевозок и рекордная заболеваемость коронавирусом

Главные новости экономики за неделю 18 - 22 октября.

ФИНАНСЫ

Украина и МВФ договорились об условиях второго транша на $700 миллионов

Представители МВФ и властей Украины достигли договоренности на уровне экспертов (staff-level agreement) в рамках первого пересмотра программы сотрудничества stand-by. Это позволит разблокировать второй транш от МВФ на сумму около $700 миллионов, а также рассмотреть возможность продления действующей программы.

Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 8,5% годовых

Правление Национального банка приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 8,5% годовых. В то же время глава НБУ Кирил Шевченко отметил готовность повысить ее уже в декабре в случае реализации ряда инфляционных рисков.

Минфин увеличил размещение облигаций внутреннего займа до 2,2 миллиарда

Министерство финансов на очередном аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) увеличило объем привлеченных средств до 2,15 млрд грн, преимущественно за счет размещения валютных ценных бумаг.

"Укрэксимбанк" выставил на продажу кредиты проблемных должников на 24 миллиарда

"Укрэксимбанк" объявил о начале масштабной распродажи прав требования по кредитам проблемных заемщиков. На первом этапе на продажу выставлены кредиты на сумму 24 млрд грн, в том числе с залогом в виде недостроенного комплекса небоскребов Sky Towers в центре Киева.

Нацбанк запретил пополнять депозиты в российских рублях

Национальный банк с 21 октября запретил украинским банкам принимать российские рубли для пополнения депозитов.

МАКРОЭКОНОМИКА

Нацбанк ухудшил прогноз роста ВВП из-за пандемии и роста цен на газ

Национальный банк ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2021 году с 3,8% до 3,1%, учитывая негативное влияние пандемии и последствия резкого повышения цен на газ. При этом Нацбанк сохранил прогноз инфляции на уровне 9,6% в 2021 году с дальнейшем замедлением до 5% в конце 2022 года.

Минэкономики оценило рост ВВП за восемь месяцев в 2,9%

Минэкономики оценило рост ВВП Украины по итогам января-августа 2021 года в 2,9%. При этом аналитики министерства констатируют, что такой рост пока не позволяет говорить о полноценном посткризисном оздоровлении экономики.

ВЛАСТЬ

В "красную" зону карантина перешли шесть областей Украины

На данный момент в "красной зоне" находятся Херсонская, Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепропетровская области. С 23 октября устанавливается "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Сумской области.

Министр развития громад и территорий Алексей Чернышев заявил, что еще семь областей могут попасть в "красную" зону эпидемической опасности распространения COVID-19. По его словам, под угрозой находятся Житомирская, Луганская, Львовская, Николаевская, Ривненская, Хмельницкая и Черновицкая области, если они не усилят противоэпидемические мероприятия.

Тем временем два дня подряд были зафиксированы рекордные показатели роста заболеваемости и смертности от связанных с коронавирусом усложнений с начала пандемии.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров не планирует вводить локдаун по всей стране, хотя и признал, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом самая сложная за все время пандемии.

В то же время Министерство здравоохранения не планирует усиливать карантинные ограничения для невакцинированных. Однако Минздрав будет постоянно обновлять перечень учреждений или организаций, для работников которых вакцинация является обязательной.

Рада приступила к рассмотрению госбюджета на 2022 год в первом чтении

Верховная Рада приступила к рассмотрению проекта государственного бюджета Украины на 2022 год. В согласованных заключениях Рада рекомендовала Кабмину ко второму чтению увеличить доходы и расходы бюджета на 6,5 млрд грн. Однако депутаты настаивали и на других поправках, рассмотрение которых заняло три рабочих дня.

Министр Абрамовский написал заявление об отставке

Министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский написал заявление об отставке после критики в его адрес на заседании СНБО под руководством Владимира Зеленского. На этой должности Абрамовского может заменить нардеп от "Слуги народа" Андрей Жупанин.

Зеленский утвердил выделение дополнительных 27 миллиардов на ремонт дорог и субсидии

Президент подписал закон об изменениях в госбюджет на 2021 год, согласно которым 15 млрд грн дополнительно направят на финансирование "Укравтодора", 12 млрд грн – на выплату субсидий и 4,1 млрд грн – на выплату денежного обеспечения военнослужащим.

Рада приняла три закона о Нацбанке для получения транша от МВФ

Верховная Рада приняла во втором чтении три закона, призванных усилить независимость Национального банка. Их принятие является одним обязательств Украины по программе сотрудничества с МВФ.

Рада приняла новый закон об энергоэффективности

Верховная Рада приняла новый комплексный закон "Об энергоэффективности", который призван заменить устаревший закон "Об энергосбережении".

Рада приняла закон о развитии производства биометана

Закон призван стимулировать производство биометана, который можно будет использовать для траспортировки через действующие газовые сети или для использования в качестве моторного топлива. Кроме того, закон устанавливает порядок формирования гарантий происхождения биометана.

Кабмин вернул фирме Коломойского взлетную полосу в аэропорту Днепра

Кабмин отменил собственное распоряжение от 2015 года о передаче взлетной полосы в аэропорту Днепропетровск Минобороны, оставиа ее компании "Днеправиа" Игоря Коломойского. Перед этим фирма олигарха выиграла судебный спор с Фондом госимущества о законности приватизации "Днеправиа"

Минагрополитики согласовало увеличение экспорта украинской пшеницы на 45%

Участники зернового рынка и Минагрополитики согласовали предельные объемы экспорта пшеницы в 2021/22 маркетинговом году (МГ, июль-июнь) на уровне 25,3 млн тонн по сравнению с 17,5 млн тонн в предыдущем МГ. В свою очередь меморандум отказались подписывать объединения пекарей и мукомолов.

ЭНЕРГЕТИКА

"Нафтогаз" и Оператор ГТС подали заявки на участие в сертификации оператора "Северного потока-2"

НАК "Нафтогаз Украины" и "Оператор ГТС Украины" подали заявки в Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) на участие в процессе сертификации оператора газопровода "Северный поток-2". BNetzA должна принять решение о сертификации оператора "Северного потока-2" до 8 января.

Тем временем оператор "Северного потока-2" – дочерняя компания "Газпрома" Nord Stream 2 АG – сообщила о завершении процедуры заполнения газом первой нитки газопровода.

"Газпром" отказался от дополнительных мощностей для транзита газа через Украину на ноябрь

"Газпром" отказался бронировать дополнительные мощности для транзита газа через Украину на ноябрь, а также выкупил лишь треть от предложенной транзитной мощности газопровода "Ямал-Европа".

После этого спотовые цены на газ в Европе взлетели до $1320 за тысячу кубометров, но позднее скорректировались до уровня около $1000 за тыс. куб. м.

Кабмин утвердил распределение средств облгазов для погашения долгов перед Оператором ГТС

Кабинет министров утвердил порядок открытия счетов со специальным режимом использования для облгазов с целью урегулирования проблемы погашения долгов перед Оператором ГТС. По состоянию на начало октября объем таких долгов достиг 10,9 млрд грн, в т.ч. облгазов группы "РГК" вырос до 7,7 млрд грн.

"Укргаздобыча" купила лицензию на месторождение для добычи газа за 300 миллионов

"Укргаздобыча" выигралп аукцион на пользование недрами Южно-Русановской нефтегазовой площади (Сумская и Полтавская области), предложив за него 304,6 млн грн. Кроме того, компания "Горизонты" львовского бизнесмена Зиновия Козицкого выиграла торги на Жуковскую нефтегазовою площадь на Полтавщине за 90,01 млн грн.

"Нафтогаз" отложил начало бурения скважин на шельфе Черного моря до 2026 года

"Нафтогаз Украины" может начать бурить скважины на шельфе Черного моря не раньше, чем через 5 лет, сообщил член правления компании Маврикий Калугин. Еще весной в "Нафтогазе" заявляли о планах начать бурение на шельфе уже до конца 2022 года.

Украина предлагает Европе дополнительный транзит газа по "специальным условиям"

Секретарь СНБО Александр Данилов заявил, что Украина предлагает Европе дополнительный транзит 55 млрд кубометров газа по "специальным условиям". Он напомнил, что действующий контракт с "Газпромом" предполагает прокачку 40 млрд кубометров через ГТС Украины в Европу, но потенциальные возможности системы позволяют транзит гораздо больших объемов, особенно в текущий кризисный период.

ТРАНСПОРТ

Вступили в силу новые правила пассажирских перевозок между регионами

С 21 октября вступили в силу новые правила перевозок пассажиров между регионами. Теперь при посадке в транспорт нужно предъявить документ о вакцинации или результат теста на коронавирус, который действителен 72 часа. Новые правила не распространяются на несовершеннолетних.

Кабмин изменил правила въезда в Украину для всех невакцинированных граждан

Кабинет министров обязал все невакцинированных граждан, в том числе иностранных, при въезде в Украину устанавливать приложение "Вдома". Его можно будет удалить после получения отрицательного ПЦР-теста на коронавирус в течении трех дней.

Евросоюз оставил Украину в "зеленом списке" для путешествий

Европейский союз не пересматривал список третьих стран, гражданам которых можно въезжать в страны ЕС без ковидных ограничений. В случае принятия решения ЕС не устанавливает автоматически новые правила пересечения границы, а лишь предоставляет рекомендации государствам-членам Евросоюза. Окончательное решение о разрешении или ограничении того или иного типа поездок граждан Украины каждое государство-член принимает отдельно на национальном уровне.

КОРПОРАЦИИ

Владелец "Vodafone Украина" покупает крупного украинского производителя цемента

Азербайджанский NEQSOL Holding подал заявку в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) на приобретение ЧАО "Ивано-Франковскцемент". NEQSOL зашла в Украину, выкупив оператора "Vodafone Украина" у российской группы "МТС" в конце 2019 года.

Агрохолдинг МХП Косюка разработал схему покупки земли через своих сотрудников

Агрохолдинг МХП Юрия Косюка нашел способ обойти ограничения в виде продажи земли только физлицам и не более 100 га в одни руки. Для этого МХП предлагает выкупить землю своим сотрудникам, а затем передать их в долгосрочную аренду агрохолдингу на срок от 10 лет с преимущественным правом выкупа.

Нацбанк окончательно отсудил у Жеваго Белоцерковскую ТЭЦ

Апелляционный суд подтвердил решение взыскать имущество ЧАО "Белоцерковская теплоэлектроцентраль" Константина Жеваго в счет погашения долга банка "Финансы и кредит" по кредиту рефинансирования на 1,5 млрд грн перед Национальным банком.

КОРРУПЦИЯ/РАССЛЕДОВАНИЯ

Зеленский отреагировал на расследование Pandora Papers об офшорах

Президент Владимир Зеленский заявил, что не увидел ничего нового в расследовании о своих офшорах. По мнению главы государства, в то время такая схема широко использовалась, а перечисление средств через офшоры могло быть требованием заказчика. При этом он заверил, что не имеет отношения к отмыванию денег.

Напомним, благодаря утечке Pandora Papers журналисты нашли подтверждения того, что Зеленский и его близкие соратники с 2012 года могли быть причастны к получению через офшоры средств на сумму $40 млн от структур Игоря Коломойского. Эти средства могли быть частью истории по отмыванию денег "Приватбанка".

В офшорной схеме кроме Зеленского, фигурируют глава СБУ Иван Баканов, братья Сергей и Борис Шефиры,а также еще однин "кварталовец" Андрей Яковлев. После этого первый помощник президента Шефир и Яковлев через офшоры купили недвижимость в Лондоне общей стоимостью $7,5 млн.

Суд оправдал экс-министра Омеляна по делу о снижении портовых сборов

Высший антикоррупционный суд признал невиновным экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна по делу о снижении портовых сборов. По мнению следствия, принимая это решение министр превысил полномочия, что привело к недопоступлению в госбюджет в 2018 году 30,4 млн грн.