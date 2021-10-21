НКЦБФР анонсировала запуск биржевых индексов на лес, электроэнергию и газ в 2022 году
Торговля биржевыми индексами на товары в Украине может начаться уже в 2022 году.
Об этом заявил член Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Арсен Ильин на X Украинском банковском форуме, передает Интерфакс-Украина.
"Сегодня рождаются индексы на основные виды товаров на фьючерсных рынках. Очень хотим, чтобы уже в следующем году были индексы и торговля на индексы", – с такой презентацией выступил член Комиссии, которая с 1 июля является регулятором товарного биржевого рынка.
Ильин представил в качестве первого шага композитный индекс на хвойные лесоматериалы и индекс М+1 на электроэнергию от Украинской энергетической биржи (УЭБ).
По словам Ильина, индекс на лес планируется на начало следующего года.
Член НКЦБФР выразил надежду, что индекс на электроэнергию будет публиковаться и на "Операторе рынка", а также будут индексы на газ.
"Индексная торговля уже на подходе, что позволит банкам принимать участие в торгах и предлагать участникам хеджирование рисков. Композитный индекс еще не является базисом торговли, тем не менее мы успешно стремимся к цели", – подчеркнул Ильин.
Он добавил, что необходимо договариваться с Нацбанком, чтобы не было 100% резервирования по новым инструментам.
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