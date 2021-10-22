"Дія" заказала проверку Центров предоставления админуслуг тайными покупателями и опрос за 3,7 миллиона

ГП "Дия" Министерства цифровой трансформации 19 октября по результатам тендеров заказала ООО "Форсервис ЮА Сейлз" услуги опросов на 3,65 млн грн.

Об этом сообщается в системе ProZorro, передают Наші гроші.

Из всех средств 2,15 млн грн пойдет на проверку Центров предоставления административных услуг субъектом обращения. Всего заказали 4 592 визита в 344 локации, среди которых ЦПАУ, их территориальные отделения и удаленные рабочие места администратора. В частности, будут проверять регистрацию и закрытие ФЛП, регистрации и снятия с места жительства, выдачу биометрического загранпаспорта, справки о регистрации места жительства или пребывания, справки о земельной доле (пай), информации из реестра недвижимости, выписки о денежной оценке земельного участка, выписки из кадастра о земельном участке.

Еще 1,5 млн грн. отведено на опрос субъектов обращения в ЦПАУ и сбор их отзывов и предложений. Его проведут по телефону, через SMS и мессенджер Viber.

Сумма сделок на 19% ниже общей ожидаемой стоимости закупок в 4,49 млн грн.

Конкурентами были ООО "Ипсос", а также ЧП "Развитие. Индустрия. Планирование" на тендере по услуге "тайного покупателя" и ООО "Ревизион" - на тендере по опросам.

Столичная "Форсервис ЮА Сейлз "принадлежит директору Сергею Пашковскому и фирме "4service Holdings GmbH" (Австрия), бенефициаром через которую является киевлянин Алексей Цысарь.