СБУ будет определять тональность информационных сообщений в интернете за 110 миллионов

Служба безопасности Украины 18 октября подписала договор с ООО "С-Монитор" о поставке оборудования и софта на 110,19 млн грн.

Об этом сообщается в системе ProZorro, передают Наші гроші.

Как сообщается, в этом году поставят пакет модернизации программно-аппаратного комплекса специального назначения (СПАК). Также его подключат, настроят и проверят. Кроме того, поставщик проведет обучение для сотрудников заказчика. Гарантия составляет один год.

По данным сайта поставщика "S-Monitor" – это система интернет-мониторинга в режиме реального времени с автоматическим определением тональности информационных сообщений.

Закупку провели по переговорной процедуре со ссылкой на "необходимость защиты прав интеллектуальной собственности". В обосновании сказано, что "С-Монитор" имеет опыт реализации проектов в области системной интеграции и защиты информации. Это авторизованный эксклюзивный поставщик аппаратно-программных продуктов спецназначения в Украине, который может полностью реализовать технические требования СБУ с правовым обеспечением защиты интеллектуальной собственности на модернизацию СПАК.

Компания продолжала разработки в этой сфере и совершенствовала программные средства для реализации аналогичных функций обработки информации из открытых источников. В частности, такие средства были внедрены в компьютерной программе "S-Monitor", исключительные авторские права на которую принадлежат компании "С-Монитор".

Столичной "С-Монитор" владеет и руководит Елена Бондарь. Когда-то эта компания под названием "Укринфоинвест" занималась недвижимостью, а ее учредителями были академик и профессор НТУ "КПИ им. И. Сикорского" Дмитрий Ланде и гендиректор группы "Лига" Дмитрий Бондаренко.