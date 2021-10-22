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В Украине второй день подряд фиксируют рекордное количество заболеваний COVID-19

В Украине второй день подряд фиксируют рекордное количество заболеваний COVID-19

На утро 22 октября в Украине зафиксировали 23 785 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью.

В частности, заболело 1 800 детей и 391 медработник, передает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также госпитализировали 5 141 человека, умерло 614 пациентов, выздоровело – 8 530. Кроме того, совершили 134 329 тестов.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали во Львовской (1 647), Днепропетровской (1 641), Одесской (1 484), Запорожской (1 391) областях и в Киеве (1 323).

За все время пандемии в Украине заболело 2 725 385 человек, выздоровело – 2 361 365, летальных случаев зафиксировали 63 003. Также провели 13 854 545 тестов.

С начала кампании вакцинации против COVID-19 в Украине привили 8 557 659 человек, за прошедшие сутки – 269 666. Полностью иммунизированы 6 829 174 украинца.

Днем ранее, 21 октября, сообщали о 22 415 новых случаях заболевания коронавирусной болезнью, 20 октября – о 18 912 новых случаях заболевания, 19 октября – о 15 579 новых случаях, 18 октября – о 9 524 случаях.

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Джерело:  Минздрав
вакцина (889) МОЗ (1445) коронавірус (3210)


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22.10.2021 14:45 Відповісти

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