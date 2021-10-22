Импорт дорожного битума в Украину с начала года увеличился в 1,5 раза

За период с января по сентябрь 2021 года в Украину было импортировано 784,3 тыс. тонн дорожного битума, что в полтора раза больше показателя за аналогичный период прошлого года (516,3 тыс. тонн).

Об этом сообщили в Консалтинговой группе "А-95" со ссылкой на данные собственного исследования, передает enkorr.

Отмечается, что наибольший объем ресурса был получен из Беларуси – 443,8 тыс. тонн, что на 14% больше, чем за январь-сентябрь 2020 года.

Из Польши было получено 92,5 тыс. тонн дорожных битумов, что на 8,5% больше, чем в прошлом году. На Литву пришлось 26 тыс. тонн ресурса.

Рекордную динамику роста показали морские поставки – в 7 раз. Так, в январе-сентябре 2021 года по воде было импортировано 210 тыс. тонн против 31 тыс. тонн за этот же период 2020 года. В частности, ресурс был импортирован из Греции, Турции, Италии, Испании и других стран, а основными поставщиками выступили "Альянс Энерго Трейд" и "Кантарелл Украина".

Всего морские поставки заняли 21% рынка.