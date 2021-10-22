Сотрудники ГБР по заказу бизнесмена пытались подкупить работника прокуратуры за $5 тысяч

Подразделения СБУ провели спецоперацию в Киеве, в ходе которой разоблачили с поличным двух сотрудников Государственного бюро расследований, которые за взятку, по заказу бизнесмена, хотели подкупить работника прокуратуры для решения вопроса в интересах предпринимателя.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что задержанные служащие ГБР системно лоббировали интересы застройщиков и "помогали" бизнесменам вести предпринимательскую деятельность.



Они маскировали свои действия под исполнение служебных обязанностей, связанных с разоблачением коррумпированных правоохранителей и госслужащих. При этом давили на других правоохранителей и должностных лиц с просьбами "закрыть глаза" на нарушения своих "клиентов".

"В случаях, когда им отказывались "идти навстречу", сотрудники ГБР создавали искусственные условия для подкупа должностных лиц. По одному из таких фактов их задокументировала СБУ", – говорится в сообщении.

В частности, подозреваемые обратились к работнику прокуратуры с "просьбой" снять арест с "нужного" земельного участка, а также закрыть соответствующее уголовное производство. За такую услугу они обещали заплатить $ 5 тыс.



Злоумышленников задержали офицеры СБУ. Теперь им сообщено о подозрении по 2 статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) и ст. 370 (провокация подкупа).