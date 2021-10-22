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Тарифы на отопление в Киеве для населения не изменились, для организаций выросли в 1,5 раза, – КГГА (обновлено)

Тарифы на отопление в Киеве для населения не изменились, для организаций выросли в 1,5 раза, – КГГА (обновлено)

Тарифы коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" выросли с началом отопительного сезона, однако для населения тариф не изменится и останется на уровне прошлого сезона - 1654,41 грн за Гкал (с НДС).

Об этом говорится в распоряжении Киевской городской государственной администрации №2176 от 19 октября 2021 года. 

Решение вступает в силу с даты опубликования и будет действовать до 30 сентября 2022 года.

Согласно документу, тариф для "Киевтеплоэнерго" на тепловую энергию установлен на уровне 2 381,54 грн за 1 Гкал (с НДС). Это на 47,7% больше, чем тариф, который действовал до этого времени (1 616,48 грн за 1 Гкал).

В то же время в КГГА отметили, что в отопительном сезоне 2021/2022 тарифы на тепло для населения останутся на уровне прошлого года. Стоимость 1 Гкал тепла - 1 654,41 грн с НДС.

"При увеличении затрат предприятия из-за роста стоимости газа, тарифы на тепло КП "Киевтеплоэнерго" для категории "население" повышать не будут. Киевский городской совет принял решение об увеличении размера уставного капитала коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" на 2 млрд грн. Это один из необходимых шагов, чтобы стабильно пройти отопительный сезон и не допустить роста тарифов на тепло для населения", - говорится в сообщении.

Кроме того, тариф на поставку горячей воды для населения в течение отопительного сезона установлен на уровне 97,89 грн за 1 кубометр (с НДС). Это меньше, чем действующий тариф - 99,79 грн за 1 кубометр (с НДС). Однако он вырастет до 119,83 грн сразу после окончания отопительного сезона.

Ранее сообщалось, что власти Киева повысили тарифы на отопление для коммерческих и бюджетных учреждений, а также религиозных организаций на 59-88%. 

Автор: 

КМДА (865) Київ (4707) опалення (566) опалювальний сезон (1154)


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Благодаря великой но ТУПОЙ власти Зеленых все Украинцы поделены на 2 сорта. Много лет украинцев агитировали создавать ОСББ с целью прекращения воровства ЖЕКами и управляющими компаниями и чтобы владельци квартир могли контролировать расходы-тоесть навести элементарный порядок. И теперь газовый тариф для НЕККОМЕРЧЕСКИХ и неприбыльных ОСББ такой-же как и для любых коммерческих организаций. Тоесть если у вас в квартире свой газовый котел-вы получаете справедливую цену газа,если вы отапливаетесь от Киевтеплоэнерго по центральной сети-то у вас справедливая цена гигаколорий,но если вы создали ОСББ и отапливаете дом и квартиру единой газовой котельной которая стоит на крыше многоквартирного дома-то вы получаете коммерческий тариф.!!!!! Какой смысл в Украине вкладывать в энергосбережение если по итогу государство вас кинет и вы будете платить БОЛЬШЕ тех кто живет в старых панельках где затраты газа на отопление квадратного метра учитывая воровство,теплопотери раза в 3 больше чем в новых домах с хорошей теплоизоляцией и с индивидуальной котельной?
В Украине более 30 тыс ОСББ тоесть несколько миллионов квартир будут оплачивать газ по конской коммерческой цене ,причем это газ украинской добычи-себестоимость которого максимум 50 долларов за тыс куб
https://petition.president.gov.ua/petition/123512
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24.10.2021 18:34 Відповісти

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