Беларусь с начала года увеличила поставки нефтепродуктов в Украину на 28%

Белорусские НПЗ по итогу января-сентября 2021 года поставили в Украину 3,22 млн тонн нефтепродуктов (бензины, дизтопливо, авиатопливо и битум). Это на 28% больше показателя аналогичного периода прошлого года (2,51 млн тонн).

Об этом сообщили в Консалтинговой группе "А-95" со ссылкой на данные собственного исследования, передает enkorr.

За отчетный период из Беларуси было импортировано 697,5 тыс. тонн бензинов, что на 12,5% больше, чем за девять месяцев прошлого года (619,19 тыс. тонн). Это позволило производителю удержать 39-процентную долю украинского рынка.

Поставки дизельного топлива из РБ увеличились на 36% - до 2,03 млн тонн. За счет этого его доля на украинском рынке выросла с 27% в январе-сентябре 2020 года до 36% в январе-сентябре 2021 года.

Более 43% всего украинского рынка битума приходится на продукт производства белорусских НПЗ. В частности, с начала года в Украину по этому направлению зашло 443,8 тыс. тонн ресурса (+14% к январю-сентябрю 2020 года).

Поставки авиатоплива из Беларуси по сравнению с девятью месяцами 2020 года выросли почти в пять раз, до 49,5 тыс. тонн.

Ранее сообщалось, что в январе-сентябре 2021 года объем транзита нефтепродуктов через Украину сократился на 48%, до 32,2 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.