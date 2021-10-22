Соледобывающее предприятие в Херсонской области продали в 7 раз дороже стартовой цены

Право на приватизацию единого имущественного комплекса (ЕИК) государственного соледобывающего предприятия "Геройское исследовательское-промышленное предприятие" (село Геройское Херсонской области) за 45 млн грн (в 7,3 раза дороже стартовой цены) выиграло ЧП "ЛК-агро" (Николаев).

Об этом сообщается на сайте площадки онлайн-аукционов "ProZorrо.Продажи", передает Интерфакс-Украина.

Как сообщается, в аукционе участвовало девять компаний. Основными соперниками "ЛК-агро" стали ООО "Неонт лтд" (Николаев), предложившее на 0,01 грн меньше, чем "ЛК-агро", и ООО "Тактенс" (Львов), предложившее 30,06 млн грн.

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, "ЛК-агро" зарегистрировано в 2018 году с уставным капиталом 100 тыс. грн, разделенным поровну между Владимиром Труханом и Леонидом Луцюком. Компания специализируется на выращивании зерновых культур, овощей и корнеплодов.

Согласно информации Фонда госимущества Украины, 6 октября он выставил данный актив на приватизационный аукцион со стартовой ценой 6,13 млн грн.

Предприятие занимается добычей поваренной пищевой осадочной соли, полученной путем выпаривания из морской воды в открытых осадочных бассейнах.

В состав актива входят производственные мощности по добыче соли - гидротехнические сооружения (бассейны - подготовительные, садковые, канавы, шлюзы) на цепи озер, заполненных морской водой Ягорлыцкого залива Черного моря.

Общая площадь зданий и сооружений ЕИК - 1,54 тыс. кв. м, он расположен на берегу Днепровского лимана в 70 км от районного центра - Голая Пристань, площадь земельного участка под ним - 340,76 га.

Согласно данным ФГИ, предприятие в 2020 году произвело 4,5 тыс. тонн соли, а в 2021 году не вело ее добычу. Его выручка в 2020 году составила 4,03 млн грн, за первое полугодие 2021 года - 1,03 млн грн.

Соледобывающее предприятие в 2019 году получило 7,7 тыс. грн чистой прибыли, в 2020 году - 33,7 тыс. чистого убытка, тогда как в 2021 году он увеличился в 50 раз - до 1,63 млн грн.

Ранее сообщалось, что законом о госбюджете на 2021 год определен план поступлений от приватизации в размере 12 млрд грн, однако он может быть недовыполнен на 8,3 млрд грн.