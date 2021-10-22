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Заявки на газовый договор с "Нафтогазом" подали почти 2500 бюджетных учреждений

Заявки на газовый договор с

Заявки на заключение договоров на закупку природного газа у "Нафтогаз Трейдинга" подали почти 2,5 тыс. бюджетных учреждений и организаций в рамках меморандума по проблемным вопросам теплообеспечения.

Об этом сообщил один из участников онлайн-совещания по подготовке к зиме у министра развития громад и территорий Алексея Чернышова, передает Интерфакс-Украина.

В то же время в работу взяли только 225 пакетов документов из-за неполных данных или ошибок в них.

Чернышов отметил, что при таких темпах могут возникнуть проблемы с началом отопительного периода у бюджетников, поэтому участники совещания обсудили предложение о создании в регионах рабочих групп, которые бы предварительно проверяли правильность заполнения документов.

По словам собеседника агентства, на совещании также обсудили проблему расторжения контрактов с действующими поставщиками, которые не могут обеспечить необходимый уровень цен. При этом действующие поставщики умышленно затягивают процедуру, из-за чего бюджетники пока не могут перейти к "Нафтогазу".

"Причиной таких ситуаций могут быть бизнес-интересы поставщика и заказчика, поэтому с такими случаями будут разбираться отдельно. По мнению участников обсуждения, для сохранения непрозрачных схем газоснабжения могут использовать политическую риторику", - сказал он.

Среди проблемных вопросов назывались также попытки отдельных операторов газораспределительных сетей в несколько раз повысить тариф на распределение газа.

"Например, для Мариуполя реализация таких планов выльется в 322 млн грн дополнительных расходов. Такой рост вызван, в частности, применением при подсчете потерь тарифа для коммерческих организаций. К разрешению ситуации привлекут НКРЭКУ, представитель которой участвовал в совещании", - отметил собеседник агентства.

В целом договоры на поставку газа с "Нафтогаз Трейдингом" планируют подписать 12,5 тысячи бюджетников. Группа "Нафтогаз" выделила дополнительных специалистов с различных компаний для помощи своей "дочке" для заключения договоров.

Ранее глава "Нафтогаза" Юрий Витренко призвал ужесточить требования к поставщикам газа.

Как сообщалось, на минувшей неделе "Нафтогаз" обнародовал свое предложение по поставке газа бюджетным и религиозным организациям с фиксированной ценой на уровне 13,7 грн за кубометр (с транспортировко и НДС – 16,8 грн). Контракт заключается на срок 15 месяцев – до конца 2022 года.

Перед этим местные власти объявили чрезвычайную ситуацию в регионам из-за отсутствия газа для отопления коммунальных и бюджетных учреждений. Это позволит им закупить газ у "Нафтогаза" по переговорной процедуре, избежав выполнения тендерных формальностей.

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Джерело:  Интерфакс-Украина
договір (139) Нафтогаз (3326)


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Бездарі, довели країну до патової ситуації
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22.10.2021 18:52 Відповісти
Договор планируют подписать 12500 организаций, а в работе только 225 заявлений. На третьей декаде октября.
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23.10.2021 06:25 Відповісти

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