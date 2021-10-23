"Киевский метрополитен" объявил тендер на корректировку проекта метро на Троещину за 60 миллионов

КП "Киевский метрополитен" объявило торги на корректировку проектной документации на строительство первого участка Подольско-Выгуровской линии метрополитена от станции "Глыбочицкая" до станции "Радужная".

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Согласно данным портала "Прозорро", ожидидаемая стоимость закупки составляет 59,6 млн грн.

В КГГА отметили, что победитель аукциона должен за семь месяцев разработать обновленный проект.

По словам замглавы КГГА Александра Густелева, первый участок метро на Троещину длиной почти в 11 км будет включать шесть станций и два пересадочных узла: "Глыбочицкая" с пересадкой на станцию "Лукьяновская", "Подольская" с пересадкой на станцию "Тараса Шевченко", а также "Судостроительная", "залив Десенка", "Труханов остров" и "Радужная".

"Обновленный проект будет отвечать всем современным требованиям – от инклюзивности до наличия велосипедных паркингов не менее чем на 50 мест рядом со станциями метро. Важно и другое требование – в пределах одного из вестибюлей станций или рядом со станциями на поверхности будут запроектованы общественные санитарные узлы", – поясннил он.

Кроме того, станции будут также оборудованы современными информационно-навигационными системами для пассажиров, в том числе для людей с недостатками зрения, современными туннельными эскалаторами и грузопассажирскими лифтами.

Как отметил заместитель председателя КГГА, провозная способность станций рассчитана на 40,8 тыс. пассажиров в час.