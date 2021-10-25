SpaceX може запустити надважку ракету Starship у перший орбітальний політ у листопаді

Компанія SpaceX готується в листопаді здійснити перший тестовий запуск на орбіту надважкої ракети Starship, яка розробляється для майбутніх пілотованих польотів на Місяць і Марс.

Про це повідомив засновник компанії мільярдер Ілон Маск, передає Інтерфакс-Україна.

"Якщо все піде за планом, то ракета Starship в наступному місяці буде готова до свого першого запуску на орбіту", - сказав Маск.

Багаторазова ракетна система складається з космічного корабля Ship 20 (або SN20) і носія Super Heavy. Її висота сягає 120 метрів. Вона вище будь-якої ншої ракети, коли-небудь створеної в світі.

Запуск буде проведено зі стартового майданчика компанії в Бока-Чіка на південному сході штату Техас.

Раніше вже були проведені статичні вогневі випробування потужних двигунів Raptor, якими оснащена ракета. Всього їх 33. Носій Super Heavy в два рази потужніший, ніж створювана NASA для пілотованих польотів на Місяць важка ракета Space Launch System.

В рамках першого польоту ракета виконає один орбітальний обліт навколо Землі. Потім корабель SN20 зробить кероване приводнення в Тихому океані поблизу Гавайських островів.

SpaceX раніше в цьому році вже проводила випробування своїх космічних кораблів, що створюються для польотів на Місяць. Однак вони були лише суборбітальними тестами.