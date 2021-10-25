Для "Укравтодору" в Харківській області купили Toyota Camry в найдорожчій комплектації

Служба автомобільних доріг у Харківській області 6 жовтня за результатами тендеру замовила ТОВ "Артсіті" легковий автомобіль за 1,09 млн грн.

Про це повідомляється в системі ProZorro, передають Наші гроші.

Фірма поставить автомобіль Toyota Camry кольору "білий перламутр". Авто матиме оздоблення сидінь шкірою з перфорацією, передні та задні сенсори паркування, підігрів передніх та задніх сидінь, клімат-контроль, навігаційну систему GPS, подушки безпеки, акустичну систему JBL (підсилювач, 9 динаміків з сабвуфером), підтримку систем Apple CarPlay та Android Auto через USB-кабель, розмір гуми 235/45/18.

Характеристики автомобіля відповідають Toyota Camry у найдорожчій комплектації Premium, яку можна придбати за 1,03 млн грн.

На торгах єдиним конкурентом переможця було ТОВ "Преміум Моторс" Марії та Людмили Гвоздьових, яке запропонувало вищу на 3,76 тис грн суму.

Харківське ТОВ "Артсіті" належить росіянину Олександру Лалаяну, директор - Антон Подрядчиков.