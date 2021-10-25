Україна та Грузія посилять співпрацю у сферах зеленої енергетики та транспортування енергоресурсів

Україна та Грузія домовились поглибити двостороннє співробітництво у сферах енергоефективності, зеленої енергетики та транспортування енергоресурсів.

Про це стало відомо за підсумками Х засідання Спільної міжурядової українсько-грузинської комісії з питань економічного співробітництва, яке відбулося в Грузії, передає пресслужба Міністерства енергетики.

Також сторони домовилися активізувати роботу в межах проєкту Євро-азійського нафтотранспортного коридору.

"В умовах російського шантажу на газовому ринку дуже важливо диверсифікувати постачання енергоресурсів. Разом з Грузією, Польщею, Азербайджаном будемо вивчати можливості збільшення навантаження на нафтотранспортну інфраструктуру наших країн та досліджуватимемо перспективи реалізації проєктів LNG", – наголосив заступник міністра енергетики Ярослав Демченков.

Окрім того, Україна та Грузія обмінюватимуться досвідом у сфері реформування енергетичних ринків, створення водневої енергетики та посилення кібербезпеки критичної інфраструктури енергосектору.

Країни також домовилися налагодити співпрацю між компаніями, операторами електроенергетики, інженерами-енергетиками, науковцями, стартаперами з метою започаткування та реалізації спільних проєктів.