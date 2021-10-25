ЄБРР надає кредит для "Ощадбанку" на 100 мільйонів євро з можливістю конвертації в акції

АТ "Ощадбанк" та Європейський банк реконструкції та розвитку 22 жовтня підписали Мандатний лист щодо умов майбутньої співпраці та надання ЄБРР довгострокового фінансування у формі субординованого кредиту з можливістю конвертації в акції АТ "Ощадбанк" на суму до 100 млн євро.

Підписання відбулося за участі голови правління "Ощадбанку" Сергія Наумова та керуючого директора ЄБРР у Східній Європі та Кавказі Маттео Патрона, повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

"Водночас представники банків домовилися активно працювати над меморандумом порозуміння, що відповідає стратегії розвитку АТ "Ощадбанк" на 2021-2024 роки та урядовим принципам реформування банківського сектору, які передбачають зниження частки держави в банківському секторі з 60% до 25% до 2025 року", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на сьогодні ЄБРР інвестував понад 15 млрд євро у 505 проектів в Україні з метою проведення реформ, посилення енергоефективності та енергетичної безпеки, підтримки сільськогосподарських та промислових проектів, а також малого бізнесу.

Нагадаємо, 12 жовтня Кабмін схвалив Стратегію розвитку АТ "Державний ощадний банк України" на 2021-2024 роки. Проєкт Стратегії розроблено правлінням та затверджено наглядовою радою "Ощадбанку".

Як повідомлялося, ще у листопаді 2016 року Мінфін підписав меморандум з ЄБРР щодо підтримки "Ощадбанку", а в травні 2018 року ЄБРР офіційно анонсував плани входження у капітал фінзакладу.

Міністерство фінансів у лютому 2018 року в межах оновленої стратегії реформування державного банківського сектора запланувало поступове включення "Ощадбанку" у систему Фонда гарантування вкладів.

Відповідно до меморандуму з МВФ, який був заключений у грудні 2018 року, повну державну гарантію депозитів фізосіб в "Ощадбанку" планували скасувати до кінця 2019 року.

"Ощадбанк" засновано у 1991 році. Його єдиним власником є держава. Згідно зі статистикою Нацбанка, на 1 березня 2021 року за розміром загальних активів "Ощадбанк" посідав у рейтингу друге місце (279,7 млрд грн) серед 73 діючих банків.