Німеччина обговорить пропозицію України про збільшення транзиту газу за "спеціальними умовами", – посол

Міністерство економіки та енергетики Німеччини отримало пропозицію України щодо додаткового транзиту 55 млрд кубометрів газу за спеціальними умовами.

Про це під час конференції у Києві повідомила амбасадорка Німеччини в Україні Анка Фельдгузен, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми отримали цю пропозицію від української сторони та передали своєму Міністерству економіки та енергетики, як і всі інші пропозиції української сторони. Ми інтенсивно говоритимемо про ці пропозиції", – зазначила вона.

Дипломатка підкреслила, що Німеччина також намагається зберегти транзит через Україну.

"Але треба також сказати, що транзит газу колись повністю закінчиться, тому Україні слід працювати над майбутнім цієї системи, щоб забезпечити в майбутньому транзит водню, щоб Україна стала незалежною та сама могла експортувати енергію", – додала Фельдгузен.

Раніше секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов повідомив, що Україна пропонує Європі додатковий транзит 55 млрд кубометрів газу за спеціальною умовою.

Водночас президент Володимир Зеленський у коментарі для Bloomberg зазначив, що додаткова транзитна потужність може бути надана зі знижкою 50% від чинного тарифу в контракті між "Нафтогазом" та "Газпромом". За його словами, Київ очікує на практичні перемовини з берліном та Брюсселем щодо обговорення цієї пропозиції, оскільки зупинити енергетичну кризу, яка сталася у Європі, можуть лише швидкі скоординовані дії.