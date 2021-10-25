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ДТЕК Ахметова через суд заблокував імпорт електроенергії попри рекордно низькі запаси вугілля (обновлено)

ДТЕК Ахметова через суд заблокував імпорт електроенергії попри рекордно низькі запаси вугілля (обновлено)

Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) своєю ухвалою від 22 жовтня у якості адміністративного позову "ДТЕК Західенерго" заборонив системному оператору НЕК "Укренерго" проведення всіх видів аукціонів на розподіл міждержавного перетину електричних мереж.

Про це йдеться в Ухвалі ОАСК, яка опублікована на сайті НЕК "Укренерго".

ОАСК зупинив дію окремих положень Порядку розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів, який був затверджений постановою №763 Нацкомісії з регулювання енергетики (НКРЕКП) від квітня 2020 року.

Це рішення суду блокує проведення Укренерго місячного аукціону щодо розподілу міждержавних перетинів на листопад.

Імпорт чи експорт електроенергії можливий лише в тому випадку, якщо учасник ринку отримає потужність міждержавного перетину на аукціоні Укренерго.

Таким чином, імпорт електроенергії в Об'єднану енергосистему України (ОЕС) з Білорусі в листопаді стає неможливим.

Згідно даних Міненерго станом на 23 жовтня на складах ТЕС 0,71 млн тон вугілля при нормі Міненерго 2,95 млн тон.

Таким чином, у разі пониження температури повітря і збільшення споживання, енергосистемі може не вистачити потужності генерації. Єдиним джерелом її заміщення є імпорт. Сьогодні імпорт електроенергії в ОЕС України можливий лише з РФ, Білорусі та Молдови.

На початку жовтня виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук заявив, що осінньо-зимовий період 2021-2022 років буде надзвичайно складним і може призвести до обмеження споживання електроенергії в країні.

Позиція ДТЕК, яку компанія прислала в редакцію після публікації новини:

Основний порядок впроваджував новий підхід до обмеження перетину. Дана зміна абсолютно не враховувала специфіку Бурштинського енергоострова, де Укренерго обмежує близько 80% перетину.

При застосуванні пропорційної підходу до розподілу перетину, учасники, які придбали річний / місячний перетин на аукціоні і, як наслідок, уклали довгострокові експортні контракти, не можуть гарантувати виконання комерційних контрактів по відношенню до контрагентів, які беруть участь в денних аукціонах і несуть набагато менші ризики порівняно з компаніями, які купили річні перетини.

Виходячи з вищевикладеного, "ДТЕК Західенерго" звернулося до суду з позовом про скасування Основного порядку, зважаючи на небезпеку зриву вже підписаних довгострокових експортних контрактів.

ОАСК відновив порядок розподілу перетину, який діяв до 1 жовтня 2021 року.

Даний порядок передбачає можливість, в разі потреби, проводити аукціони з розподілу пропускної спроможності міждержавного перетину за резервною процедурі.

Від БізнесЦензор:

Бурштинський енергоострів (БуОс) - це умовна територія, на якій розташовані електричні мережі Бурштинської ТЕС в межах Закарпатської та частково Івано-Франківської і Львівської областей. БуОс від’єднаний від ОЕС України та синхронізований з європейською системою – тому він дозволяє експортувати або імпортувати електроенергію у/із ЄС.

Близько 90% електроенергії в БуОс виробляє Бурштинська ТЕС, що входить в "ДТЕК Західенерго" Ріната Ахметова.

Новий Порядок розподілу перетину, затверджений НКРЕКП в квітні 2020 року був спрямований на підвищення конкуренції при експорті/імпорті електроенергії з БуОс та спрямований на обмеження монопольного становища ДТЕК в цій зоні.

імпорт (2357) електроенергія (4287) ДТЕК (1360) Окружний адмінсуд Києва (152)


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