ДТЕК Ахметова через суд заблокував імпорт електроенергії попри рекордно низькі запаси вугілля (обновлено)

Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) своєю ухвалою від 22 жовтня у якості адміністративного позову "ДТЕК Західенерго" заборонив системному оператору НЕК "Укренерго" проведення всіх видів аукціонів на розподіл міждержавного перетину електричних мереж.

Про це йдеться в Ухвалі ОАСК, яка опублікована на сайті НЕК "Укренерго".

ОАСК зупинив дію окремих положень Порядку розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів, який був затверджений постановою №763 Нацкомісії з регулювання енергетики (НКРЕКП) від квітня 2020 року.

Це рішення суду блокує проведення Укренерго місячного аукціону щодо розподілу міждержавних перетинів на листопад.

Імпорт чи експорт електроенергії можливий лише в тому випадку, якщо учасник ринку отримає потужність міждержавного перетину на аукціоні Укренерго.

Таким чином, імпорт електроенергії в Об'єднану енергосистему України (ОЕС) з Білорусі в листопаді стає неможливим.

Згідно даних Міненерго станом на 23 жовтня на складах ТЕС 0,71 млн тон вугілля при нормі Міненерго 2,95 млн тон.

Таким чином, у разі пониження температури повітря і збільшення споживання, енергосистемі може не вистачити потужності генерації. Єдиним джерелом її заміщення є імпорт. Сьогодні імпорт електроенергії в ОЕС України можливий лише з РФ, Білорусі та Молдови.

На початку жовтня виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук заявив, що осінньо-зимовий період 2021-2022 років буде надзвичайно складним і може призвести до обмеження споживання електроенергії в країні.

Позиція ДТЕК, яку компанія прислала в редакцію після публікації новини:

Основний порядок впроваджував новий підхід до обмеження перетину. Дана зміна абсолютно не враховувала специфіку Бурштинського енергоострова, де Укренерго обмежує близько 80% перетину.

При застосуванні пропорційної підходу до розподілу перетину, учасники, які придбали річний / місячний перетин на аукціоні і, як наслідок, уклали довгострокові експортні контракти, не можуть гарантувати виконання комерційних контрактів по відношенню до контрагентів, які беруть участь в денних аукціонах і несуть набагато менші ризики порівняно з компаніями, які купили річні перетини.

Виходячи з вищевикладеного, "ДТЕК Західенерго" звернулося до суду з позовом про скасування Основного порядку, зважаючи на небезпеку зриву вже підписаних довгострокових експортних контрактів.

ОАСК відновив порядок розподілу перетину, який діяв до 1 жовтня 2021 року.

Даний порядок передбачає можливість, в разі потреби, проводити аукціони з розподілу пропускної спроможності міждержавного перетину за резервною процедурі.

Від БізнесЦензор:

Бурштинський енергоострів (БуОс) - це умовна територія, на якій розташовані електричні мережі Бурштинської ТЕС в межах Закарпатської та частково Івано-Франківської і Львівської областей. БуОс від’єднаний від ОЕС України та синхронізований з європейською системою – тому він дозволяє експортувати або імпортувати електроенергію у/із ЄС.

Близько 90% електроенергії в БуОс виробляє Бурштинська ТЕС, що входить в "ДТЕК Західенерго" Ріната Ахметова.

Новий Порядок розподілу перетину, затверджений НКРЕКП в квітні 2020 року був спрямований на підвищення конкуренції при експорті/імпорті електроенергії з БуОс та спрямований на обмеження монопольного становища ДТЕК в цій зоні.