США виділили $2,8 мільйона на закупівлю холодильників для зберігання вакцин в Україні

Україна отримає холодове обладнання вартістю $2,8 млн для ефективного зберігання вакцин від COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Зазначається, що МОЗ у партнерстві з ЮНІСЕФ та за фінансової підтримки уряду США у контексті пандемії COVID-19 на національному рівні розпочинає оновлення холодового обладнання для транспортування та тимчасового зберігання вакцин.

"Для задоволення нагальних потреб USAID надає $2,8 млн, які будуть спрямовані ЮНІСЕФ на закупівлю прекваліфікованого ВООЗ обладнання пасивного охолодження для безпечного та ефективного транспортування та тимчасового зберігання вакцин на базі закладів первинної медичної допомоги і при їх використанні мобільними бригадами", – йдеться у повідомленні.

За словами головного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна, наразі Україна має достатньо вакцин, щоб щепити 70% населення до кінця року. МОЗ очікує на нові поставки вакцини проти коронавірусу у жовтні-грудні.

У міністерстві нагадали, що наприкінці вересня ЮНІСЕФ доставив першу партію холодового обладнання з 2700 термосумок, у яких вакцини від COVID-19 можуть зберігатися за температур від +2 до +8°C.

Загалом планується доставити: 5643 термоконтейнери, 8100 термосумок, 197 730 холодоелементів та 27 486 пристроїв температурного моніторингу.