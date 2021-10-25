Мінекономіки звільнило затриманого у серпні при спробі втечі з країни топменеджера ДПЗКУ

Міністерство економіки 22 жовтня звільнило екскерівника АТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" Андрія Власенка з посади заступника голови її правління, тоді як минулого місяця підозрюваного у збитках компанії на $57 млн посадовця звільнили з посади тимчасового виконувача обов'язків голови правління.

Згідно з даними НКЦПФР, Власенко обіймав посаду заступника голови правління держкорпорації з листопада 2020 року до жовтня 2021 року. На його місце наразі нікого не призначили, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Нагадаємо, в серпні працівники Національної поліції затримали керівника ДПЗКУ Андрія Власенка та його спільника в аеропорту "Жуляни" під час спроби втекти з України.

Правоохоронці звинувачують керівництво держкомпанії в розтраті майна шляхом продажу зерна на експорт за заниженими цінами. За даними слідства, загальна сума завданої шкоди склала $57 млн. Окрім того, керівники держкомпанії уклали договори страхування, в яких штучно завищили страховий тариф від загальної страхової суми.

Тоді в центральному офісі та на підприємствах ДПЗКУ поліція провела понад 60 обшуків.

Нагадаємо, депутат Миколаївської облради від Батьківщини" Андрій Власенко був призначений керівником АТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" за рішенням Кабміну Дениса Шмигаля. Раніше Мінекономіки звільнило Власенка з посади керівника ДП "Укрліктрави" за підсумками проведеного розслідування.