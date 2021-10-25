Суд заборонив списувати кошти з рахунків "Укрзалізниці" на користь інвестфонду VR Global

Суд відмовився задовольнити апеляційну скаргу представника інвестиційного фонду VR Global Partners L.P. та залишив чинною накладену за клопотання Офісу генпрокурора заборону списувати чи перераховувати кошти "Укрзалізниці" на користь фонду.

Відповідне рішення Київський апеляційний суд прийняв 10 жовтня, пише Finbalance.

Йдеться про заборону здійснювати перерахування та/або списання та/або стягнення грошових коштів з банківських рахунків "Укрзалізниці" на користь компанії VR Global Partners, L.P. чи інших осіб, або будь-які інші фінансові операції за кредитними договорами, укладеним між "Південно-Західною залізницею", "Південною залізницею" (правонаступником яких є "Укрзалізниця") та "Промінвестбанком".

Згідно з судовими матеріалами, Головне слідче управління Національної поліції за процесуального керівництва Офісу генпрокурора здійснює досудове розслідування в кримінальному провадженні від 21 червня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу ("Зловживання владою або службовим становищем").

За даними слідства, службові особи "Промінвестбанку", всупереч рішенню РНБО №126/2018 від 14 травня 2018 року, уклали договори з компанією-нерезидентом VR Global Partners про відступлення прав вимоги щодо повернення кредитної заборгованості АТ "Укрзалізниця" на суму $123 млн, "що спричинило тяжкі наслідки".

Як зазначається в матеріалах суду, єдиним акціонером "Промінвестбанку" є російська держкорпорація ВЕБ.РФ (колишній "Внєшекономбанк").

Відповідно до рішення РНБО №126/2018 від 14 травня 2018 року на ВЕБ.РФ було накладено санкції, які полягали у запобіганні виведенню капіталів за межі України.

Однак "всупереч зазначеному рішенню", 21 лютого 2019 року службові особи "Промінвестбанку" провели конкурс з продажу прав вимоги за кредитними зобов`язаннями "Укрзалізниці", переможцем якого було оголошено компанію VR Global Partners, L.P. (підприємство зареєстровано на території, що віднесена Кабміном до офшорних зон).

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22 лютого 2019 року "Промінвестбанк" і VR Global Partners уклали договір купівлі-продажу прав вимоги за кредитними зобов`язаннями "Укрзалізниці" як правонаступника ДТГО "Південно-Західна залізниця" і ДП "Південна залізниця".

Договір купівлі-продажу прав вимоги передбачає можливість отримання VR Global Partners, L.P. в майбутньому сум процентів, штрафних санкцій та інших сум за кредитними договорами.

Як зауважують слідчі, VR Global Partners, L.P. набуло права одержання прибутку у формі різниці між дійсною вартістю права вимоги , що відступається, і вартістю, яка передбачена договором купівлі-продажу прав вимоги, що, відповідно до судової практики у подібних правовідносинах, є однією з ключових ознак договору факторингу, а згідно ст. 1079 ЦК України фактором може бути банк або інша фінансова установа, яка відповідно до закону має право здійснювати факторингові операції.

За оцінками слідства, VR Global Partners, L.P. не може бути стороною кредитного договору, оскільки зазначений договір купівлі-продажу прав вимоги регулюється законодавством України і VR Global Partners, L.P. не є резидентом України та не має статусу фінансової установи відповідно до законодавства України.

При цьому зазначається, що суди винесли п`ять рішень, які набрали законної сили, про стягнення з "Укрзалізниці" близько $123 млн за договорами про відкриття кредитних ліній в 2011-2012 роках.

За висновками слідства, "допущення примусового списання грошових коштів за вказаними судовими рішеннями суду, у випадку визнання зазначеного договору відступлення права вимоги недійсним, може призвести до подвійного стягнення грошових коштів з АТ "Укрзалізниця" на користь VR Global та у подальшому – ПАТ "Промінвестбанк", чим завдасть збитки в особливо великих розмірах" (цитата).

Прокурор зазначав, що "існує реальна загроза списання з банківських рахунків АТ "Укрзалізниця" грошових коштів в порядку примусового виконання рішень судів органами державної виконавчої служби, за договором, який укладений з явним порушенням вимог діючого законодавства, а відтак, є необхідність в арешті рахунків товариства, з метою запобігання неправомірному відчуженню грошових коштів. Суд з аргументами прокурора погодився.

Детальніше про судові процеси між "Укрзалізницею" та інвестфондом VR Global читайте в матеріалі БізнесЦензор: Чи віддасть "Укрзалізниця" борг у $255 млн іноземному фонду

Яе повідомлялося, раніше "Укрзалізниця" домовилась с дочірнім банком російського "Сбербанку" в Україні про відстрочку погашення боргу на суму $116 млн. За даним ЗМІ, цей борг державна компанія вже погасила за рахунок коштів, отриманих від розміщення єврооблігацій на $300 млн під 7,88% річних.