Росія не планує збільшувати об'єми постачання газу в Європу, – гендиректор "Газпром експорту"

Російський "Газпром" підтвердив оцінку поставок газу в Європу і Туреччину в 2021 році на рівні 183 млрд кубометрів.

Про це заступник голови правління ПАТ "Газпром", генеральний директор ТОВ "Газпром експорт" Олена Бурмістрова заявила в інтерв'ю корпоративному виданню компанії, повідомляє Інтерфакс.

"Ми як і раніше дотримуємося оцінки, згідно з якою обсяг поставок газу "Газпрому" в Європу і Туреччину за підсумками року може скласти до 183 млрд куб. м. При цьому після першого півріччя ми скорегували прогноз середньої ціни на 2021 рік до рівня близько $270 за тис. куб. м. У 2022 році обсяг поставок буде залежати, головним чином, від погодного чинника і кон'юнктури ринку LNG", – сказала вона.

Бурмістрова ще раз нагадала позицію російської влади, висловлену раніше Володимиром Путіним, щодо переваг довгострокових контрактів на газ з прив'язкою до нафтових цін.

Раніше секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов повідомив, що Україна пропонує Європі додаткові об'єми для транзиту газу у розмірі 55 млрд кубометрів газу за спеціальними умоввами.

Водночас президент Володимир Зеленський у коментарі для Bloomberg уточнив, що додаткова транзитна потужність може бути надана зі знижкою 50% від чинного тарифу в контракті між "Нафтогазом" та "Газпромом". За його словами, Київ очікує на практичні перемовини з берліном та Брюсселем щодо обговорення цієї пропозиції, оскільки зупинити енергетичну кризу, яка сталася у Європі, можуть лише швидкі скоординовані дії.

Нагадаємо, раніше "Газпром" відмовився бронювати додаткові потужності для транзиту газу через Україну на листопад, а також викупив лише третину від запропонованої транзитної потужності газопроводу "Ямал-Європа" через Польщу.

Чинний транзитний контракт між "Нафтогазом" та "Газпромом" передбачає на 2021 рік довгострокове бронювання українських потужностей в обсязі 40 млрд куб. м – це 109 млн куб. м на добу.

У попередні місяці поточного року "Газпром" на місячних аукціонах регулярно бронював додаткові транзитні потужності через Україну в об'ємі до 15 млн куб. м на добу.