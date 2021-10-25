"Укрзалізниця" після півторарічної перерви відновить курсування поїзда з Києва до Варшави
Із 4 листопада АТ "Укрзалізниця" відновлює курсування поїзда №67/68 Київ-Варшава.
Як повідомляє пресслужба компанії, залізничне сполучення між столицями припинилося торік у березні через карантинні обмеження.
Зазначається, що поїзд відправлятиметься з Києва о 18:48 і прибуватиме до Варшави о 09:02. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме о 17:10 та прибуватиме до Києва об 11:00.
В "Укрзалізниці" попередили, що у квитках зазначено час з урахуванням проведення прикордонного та митного контролю.
Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця відновила сполучення з Польщею 10 жовтня, запустивши поїзд Київ-Перемишль. До того ж за сприяння залізничних адміністрацій країн Європи вже також поновлено міжнародне сполучення з Австрією, Угорщиною, Словаччиною та Молдовою.
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