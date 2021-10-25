Кабмін лише 23 жовтня вирішив питання ціни на газ для комунальних лікарень

Кабінет міністрів дозволив дочірній компанії НАК "Нафтогаз України" постачати газ для комунальних лікарень та закладів охорони здоров’я державної власності на умовах, що раніше були погоджені для бюджетних установ та організацій.

Відповідне розпорядження Кабміну №1295-р від 23 жовтня опубліковане на офіційному урядовому порталі.

Розпорядженням погоджено рішення про постачання природного газу ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдингˮ закладам охорони здоров’я державної власності (казенні підприємства та/або державні установи тощо) та закладам охорони здоров’я комунальної власності (комунальні некомерційні підприємства та/або комунальні установи, та/або спільні комунальні підприємства тощо) за примірним договором постачання природного газу бюджетним установам та організаціям, умови якого біли затверджені 12 жовтня.

Правлінню НАК "Нафтогаз України" доручено вжити заходів до укладення договорів з державними та комунальними закладами охорони здоров'я на вищевказаних умовах.

Як повідомлялося, 12 жовтня "Нафтогаз" оприлюднив свою пропозицію про постачання газу бюджетним і релігійним організаціям з фіксованою ціною на рівні 13,7 грн за кубометр (з транспортування та ПДВ – 16,8 грн). Контракт укладається на термін 15 місяців – до кінця 2022 року.

Для цього Кабінет міністрів затвердив примірний договір для початку поставок природного газу бюджетним установам і релігійним організаціям за пільговими цінами дочірньою компанією НАК "Нафтогаз України".

Перед цим місцева влада оголосила надзвичайну ситуацію в регіонах через відсутність газу для опалення комунальних та бюджетних установ. Це дозволить їм закупити газ у "Нафтогазу" по переговорній процедурі, уникнувши виконання тендерних формальностей.