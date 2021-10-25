На Буковині заборонили користуватися громадським транспортом без сертифікату вакцинації або тесту

У Чернівецькій області з 24 жовтня посилено карантинні обмеження для протидії поширенню COVID-19, зокрема, забороняється користуватися громадським транспортом без сертифікату про вакцинацію або проведеного за 72 години експрес-тесту на коронавірус.

Таке рішення ухвалила на своєму засіданні обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомляє пресслужба Чернівецької ОДА.

"Ми за крок до "червоної зони". З кожним днем на Буковині показник захворюваності на коронавірус зростає. Уникнути повного локдауну ми можемо, лише посиливши карантинні заходи", – сказав голова ОДА Сергій Осачук.

Для цього Комісія ТЕБ та НС пропонує дозволити відвідування закладів громадського харчування, спортивних, культурних, розважальних та інших установи лише за наявності сертифіката про вакцинацію, або документу, що свідчить про одужання від COVID-19. Підходить також ПЛР-тест чи експрес-тест, який чинний 72 години.

"Такі обмеження стосуються й громадського транспорту, нерегулярних та регулярних перевезень в області", – зазначається у повідомленні.

Крім осіб, які мають один із перелічених вище документів, відвідувати установи спортивного профілю можуть лише спортсмени національних збірних команд України та їхні тренери за умови дотримання санітарних норм.

Крім того, рішенням регіональної Комісії ТЕБ і НС заборонено проведення культурних масових заходів, крім роботи автоконцертів, автокінотеатрів тощо. Також не можна перебувати у громадських місцях без засобів захисту.

В ОДА уточнили, що дотримання цих обмежень перевірятимуть спеціальні групи.