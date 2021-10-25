СБУ та спецслужби США викрили злочинців на відмиванні десятки мільйонів доларів в Darknet

Кіберфахівці Служби безпеки України та спецоргани США провели спільну операцію із викриття українців, які діяли в мережі Darknet. Зловмисники займалися "відмиванням" грошей для міжнародних хакерів і за час своєї діяльності легалізували десятки мільйонів доларів.

Про це йдеться в повідомленні СБУ.

Для виведення грошей з "тіні" зловмисники організували масштабну схему. Вони ховалися під різними нікнеймами в мережі Darknet, мали багатьох підставних осіб, а також працювали через різні фінансові сервіси.

Клієнтами викритих злочинців були хакери, які займалися кіберкрадіжками й хотіли вивести крадене в готівку. Наприклад, злодії, які "зламували" банківські рахунки компаній по всьому світу, забирали собі віртуальні гроші "жертви".

Більше того, ці особи самостійно виготовляли та продавали флеш-накопичувачі з вірусами, які зламували цифрові гаманці жертв та викрадали з них криптовалюту.

Їх вдалося викрити у Миколаєві, в рамках міжнародного співробітництва із органами США. Внаслідок обшуків у зловмисників правоохоронці вилучили:

комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності;

шкідливі програмно-апаратні засоби;

чорнові записи та готівку.

Наразі здійснюється аналіз вилученої інформації для притягнення до кримінальної відповідальності усіх відповідальних осіб, у тому числі іноземних замовників махінацій.