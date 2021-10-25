БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
556 0

СБУ та спецслужби США викрили злочинців на відмиванні десятки мільйонів доларів в Darknet

СБУ та спецслужби США викрили злочинців на відмиванні десятки мільйонів доларів в Darknet

Кіберфахівці Служби безпеки України та спецоргани США провели спільну операцію із викриття українців, які діяли в мережі Darknet. Зловмисники займалися "відмиванням" грошей для міжнародних хакерів і за час своєї діяльності легалізували десятки мільйонів доларів.

Про це йдеться в повідомленні СБУ.

Для виведення грошей з "тіні" зловмисники організували масштабну схему. Вони ховалися під різними нікнеймами в мережі Darknet, мали багатьох підставних осіб, а також працювали через різні фінансові сервіси.

Клієнтами викритих злочинців були хакери, які займалися кіберкрадіжками й хотіли вивести крадене в готівку. Наприклад, злодії, які "зламували" банківські рахунки компаній по всьому світу, забирали собі віртуальні гроші "жертви".

Більше того, ці особи самостійно виготовляли та продавали флеш-накопичувачі з вірусами, які зламували цифрові гаманці жертв та викрадали з них криптовалюту.

Їх вдалося викрити у Миколаєві, в рамках міжнародного співробітництва із органами США. Внаслідок обшуків у зловмисників правоохоронці вилучили:

  • комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності;
  • шкідливі програмно-апаратні засоби;
  • чорнові записи та готівку.

Наразі здійснюється аналіз вилученої інформації для притягнення до кримінальної відповідальності усіх відповідальних осіб, у тому числі іноземних замовників махінацій.

Автор: 

Джерело:  СБУ
СБУ (1548) хакер (463) кібербезпека (475)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 