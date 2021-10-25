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Україна та Йорданія підписали меморандум про співпрацю в сфері ІТ

Україна та Йорданія підписали меморандум про співпрацю в сфері ІТ

Україна та Йорданія з метою налагодження співпраці між українськими та йорданськими ІТ-компаніями підписали меморандум про взаєморозуміння між Радою експортерів та інвесторів при МЗС України та йорданською ІТ-асоціацією "Int@j".

Про це йдеться в повідомленні МЗС України за результатами зустрічі заступника міністра закордонних справ України (CDTO) Дмитра Сеніка з керівництвом йорданської ІТ-асоціації "Int@j".

Сенік презентував досягнення України у сфері цифровізації, а також розповів про спеціальний правовий режим для IT-індустрії "Дія Сіті", в рамках якого IT-компанії в Україні отримають спеціальну модель оподаткування, гнучкі умови працевлаштування та окремий порядок взаємодії з державними контролюючими органами.

Сторони обмінялися досвідом у сфері запровадження інформаційних технологій і цифровізації державних послуг та обговорили перспективи розвитку співпраці на ІТ-напрямку.

Як перший крок з втілення положень підписаного меморандуму Сенік запропонував організувати у 2022 році бізнес-форум за участі українських та йорданських ІТ-компаній з метою всебічного ознайомлення із можливостями і пропозиціями українського ринку інформаційних технологій та встановлення прямих контактів бізнесу.

Заступник міністра також передав виконавчому директору йорданської ІТ-асоціації "Int@j" пропозиції про співпрацю від українських ІТ-компаній.

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Джерело:  МЗС
Йорданія (12) співпраця (649) Меморандум (101) ІТ-індустрія (549)


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