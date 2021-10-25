Держпідприємство витратить 2 мільйони на піарників для залучення туристів у Зону відчуження

ДП "Центр організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління Зоною відчуження" 20 жовтня за результатами тендеру замовило ТОВ "НФ Комунікаційна агенція" послуги піару на 1,98 млн грн.

Про це свідчать пишуть Наші гроші з посиланням на дані в системі "Прозорро".

Згідно умов укладеної угоди, цьогоріч компанія повинна створити та реалізувати концепцію зв’язків з громадськістю в рамках ревіталізації зони відчуження та зони безумовного (обов’язкового) відселення.

Замовник пояснив таку необхідність потребою сформувати у цільової аудиторії думку про Зону відчуження як місце для відвідування та світової історичної пам’ятки і збільшити відвідуваність до 10 тис. осіб до кінця року.

Аудиторією піар-кампанії є турагентства, іноземні та українські туристи і громадськість.

Безпосередньо розробка PR-концепції брендингу Зони відчуження коштуватиме 203 тис. грн, втілення розробленої стратегії та комунікаційного плану – 1,34 млн грн, а робота в соціальних мережах, а саме створення контент-плану – 437 тис. грн.

Завдяки рекламі у Facebook та Instagram кількість підписників повинна зрости на 5 тисяч. Крім того, мають розмістити прес-реліз, колонку і відео-сюжет в п’яти медіа, зняти передачу, провести захід за участі туроператорів, науковців, ліквідаторів та очевидців і два медіа-тури або презентації.

Ціна договору всього на 1% нижча від очікуваної вартості закупівлі у 2 млн грн.

ТОВ "Хавас ПР Київ" пропонувало на 100 грн.нижчу ціну. Однак його відхилили, бо воно не подало довідку про несудимість протягом десяти днів після повідомлення про намір укласти договір. Замість неї фірма подала лист про запит на отримання довідки.

Дорожчим конкурентом переможця торгів було столичне ТОВ "Рубі Консалтинг" Андрія Руденка.

Столична компанія "НФ Комунікаційна агенція", яка до серпня 2021 року називалась "Ньюсфронт", належить директору Володимиру Дегтярьову та Наталії Березовській.

Замовник заснований Державним агентством України з управління Зоною відчуження.