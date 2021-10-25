Дочірній банк "Сбербанку" в Україні заперечує чутки про відмову від банківської ліцензії

АТ "Сбербанк" (Київ), дочірній банк "Сбербанку Росії", заперечує інформацію в ЗМІ про плани з розгляду на зборах акціонерів питання про припинення здійснення банківської діяльності без припинення юридичної особи та затвердження плану зі згортання банківської діяльності в Україні.

"В АТ "Сбербанк" (Україна) відсутня зазначена вами інформація", – відповіли в пресслужбі банку на запит Інтерфакс-Україна.

"Сбербанк" (раніше – дочірній банк "Сбербанку Росії", до цього – банк "НРБ") заснований в 2001 році. Його єдиним власником є "Сбербанк Росії".

Згідно з даними НБУ, станом на 1 березня 2021 року "Сбербанк" за розміром загальних активів займав 10 місце (64,26 млрд грн) серед 75 діючих в Україні банків.

Раніше повідомлялося, що українська дочірня структура російського "Сбербанку", що належить Уряду РФ, планує розглянути питання здачі банківської ліцензії без припинення юридичної особи.

За даними агентства РБК-Україна, найближчим часом мали відбутися збори акціонерів українського "Сбербанку", на яких планувалося розглянути питання про припинення здійснення акціонерним товариством банківської діяльності без припинення юридичної особи та затвердження плану згортання банківської діяльності в Україні.