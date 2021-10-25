Суд зняв арешт з половини коштів, вилучених у затриманого на хабарі чиновника КРАІЛ

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) скасувала арешт половини $15,8 тис. та 23,05 тис. грн, які детективи Національного антикорупційного бюро вилучили в автівці члена Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Євгена Гетьмана, підозрюваного в одержанні $90 тис. неправомірної вигоди.

Відповідне рішення 11 жовтня ухвалила колегія суддів АП ВАКС, повідомляє "Слово і діло".

З позовною скаргою до суду звернувся адвокат дружини підозрюваного, який вказував, що частина арештованих грошей належить саме Надії Гетьман, а не підозрюваному. Судді скаргу задовольнили частково і зняли арешт з половини коштів, а саме: $7,9 тис. та 11,53 ьтс. грн.

Як повідомлялося, детективи НАБУ 20 серпня затримали чинного члена Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ) при одержанні неправомірної вигоди в розмірі $90 тис., які він вимагав за видачу дозволів на розміщення двох залів ігрових автоматів.

За даними Цензор.НЕТ, затриманим виявився Євген Гетьман, який на той час був в.о. голови Комісії з регулювання азартних ігор, а також діючим офіцером СБУ і довіреною особою Івана Баканова.

23 серпня Вищий антикорупційний суд обрав Гетьману запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою застави в розмірі 5 млн грн, ця сума була внесена і чиновник вийшов на свободу.