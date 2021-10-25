Кабмін доручив відсторонити невакцинованих держслужбовців від роботи з 8 листопада, – постанова

З 8 листопада невакцинованих держслужбовців та працівників, для яких Міністерство охорони здоров'я визначило обов'язковість вакцинації від COVID-19, будуть відстороняти від роботи.

Відповідні зміни до постанови Кабміну №1236 оприлюднені на Урядовому порталі, передає Укрінформ.

"Керівникам державних органів (державної служби), керівникам підприємств, установ та організацій забезпечити:... відсторонення від роботи (виконання робіт) працівників та державних службовців, обов’язковість профілактичних щеплень проти СOVID-19 яких визначена переліком та які відмовляються або ухиляються від проведення таких обов’язкових профілактичних щеплень проти СOVID-19 відповідно до статті 46 Кодексу законів про працю України, частини другої статті 12 закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" та частини третьої статті 5 закону України "Про державну службу", крім тих, які мають абсолютні протипоказання до проведення таких профілактичних щеплень проти СOVID-19 та надали медичний висновок про наявність протипоказань до вакцинації проти СOVID-19, виданий закладом охорони здоров’я", – йдеться у документі.

Також змінами передбачено, що на час такого відсторонення оплата праці працівників та державних службовців здійснюється з урахуванням частини першої статті 94 Кодексу законів про працю України, частини першої статті 1 закону України "Про оплату праці" та частини третьої статті 5 закону України "Про державну службу".

Відсторонення працівників та державних службовців здійснюється шляхом видання наказу або розпорядження керівника державного органу (державної служби) або підприємства, установи, організації з обов’язковим доведенням його до відома особам, які відсторонюються.

Строк відсторонення встановлюється до усунення причин, що його зумовили.

Ця вимога набирає чинності з 8 листопада 2021 року.

Як повідомлялося, своїм наказом від 7 жовтня Міністерство охорони здоров'я зробило обов'язковою вакцинацію проти COVID-19 для співробітників:

центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів;

місцевих державних адміністрацій та їх структурних підрозділів;

установ вищої, післядипломної, професійного перед вищими, професійного (професійно-технічного), загальної середньої, в тому числі спеціального, дошкільної, позашкільної освіти, установ спеціалізованої освіти і наукових установ незалежно від типу і форми власності.

Цей наказ МОЗу набуівє чинності через місяць. Працівники закладів освіти та органів виконавчої влади, які не вакцинуються проти COVID-19 протягом цього періоду, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати, попереджали в міністерстві