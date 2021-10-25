Україна почне втрачати ВВП при середньорічній ціні імпортного газу вище $900, – Любченко

Україна почне втрачати ВВП при середньорічній ціні імпортного газу вище $900 за тисячу кубометрів.

Про це сказав перший віце-прем'єр-міністр, міністр економіки Олексій Любченко в інтерв'ю виданню ZN.UA.

"При середньорічній ціні імпортного газу близько $900 ми почнемо втрачати ВВП. Це ми вже змоделювали. До цього в нас усе буде нормально, з погляду ВВП, але не з погляду окремих галузей промисловості. Зрозуміло, що 2016 року, по-моєму, було затверджено концепцію розвитку нафтогазової галузі України, і ми мали видобувати 2020 року вже понад 20 млрд кубометрів. Природно, ми цього показника не досягли навіть 2021 року й тепер добре знаємо ціну невидобутому українському газу", - розказав Любченко.

Він підкреслив, що проблема з ціною газу для промисловості залишається, і ціни виробників окремих галузей змушено можуть зрости, і зростання це багато в чому ляже на плечі споживачів.

Імпорт природного газу на територію України у вересні 2021 року здійснювався за середньою ціною $543,1 за тисячу кубометрів, що на 26,9% вище ціни серпня в доларовому еквіваленті.

Раніше глава НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко прогнозував, що Україна може повністю забезпечити себе газом і відмовитися від його імпорту протягом п'яти років.