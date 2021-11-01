"ОдесаГаз-Постачання" знизила ціну на газ в Одеській області більше ніж на 1200 грн

В Одеській області ціни на газ знижені на 1204 грн з 9 200 грн до 7 960 за 1000 м3 на листопад 2021 року.

Про це заявив директор ТОВ "ОдесаГаз-Постачання" Станіслав Висторопський за результатами Конгресу місцевих та регіональних рад при президентові України.

За його словами, незважаючи на коливання ринку, таких показників в ціні вдалося досягти завдяки запровадженню річного тарифу для населення за ініціативи президента України Володимира Зеленського.

"Такий крок дозволяє населенню купувати газ за фіксованою ціною, а не поточною ринковою, яка складає більше ніж 30 000 гривень", – зазначив Станіслав Висторопський.

Глава держави Володимир Зеленський наголосив на важливості збереження тарифів на газ для людей на рівні минулого року, про що був підписаний відповідний меморандум між урядом, НАК "Нафтогаз України" та місцевою владою.

"Я дуже сподіваюся, що окремі керівники на місцях зрозуміли головну суть цього важливого меморандуму: збереження тарифів на рівні минулого року. Про це ми домовились. Ось де держава сьогодні інвестує в людей, допомагає місцевій владі", – зауважив Володимир Зеленський.

Керівник "ОдесаГаз-Постачання" повідомив, що 100% побутових споживачів вчасно отримають необхідну кількість газу. Він також сказав, що компанія погодилась на зменшення ціни в рамках діючих договорів для споживачів, що своєчасно виконують умови договорів.

"Ми вдячні ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" за пропозицію укласти новий Договір на поставку природного газу для населення та вступу до балансуючої групи у складі державної компанії. Повідомляємо про свою згоду на укладання нового договору на поставку природного газу для населення та вступу до балансуючої групи", – сказав Станіслав Висторопський.

За словами директора "ОдесаГаз-Постачання", подальша цінова політика буде коригуватися.

"Цінова політика щодо поставок природного газу для побутових споживачів на наступні періоди постачання буде коригуватись після вступу до балансуючої групи у складі "Нафтогаз Трейдингу", – наголосив Висторопський.

Керівник компанії-постачальника зазначив, що ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" більше ніж півроку бездоганно виконує договір купівлі-продажу природного газу від 28 квітня 2021 р.

"Завдяки цьому одесити мають змогу отримувати природний газ за фіксованою ціною", – сказав керівник газопостачальної компанії. Станіслав Висторопський додав, що ціна поставки на листопад буде знижена за рахунок внутрішніх ресурсів "ОдесаГаз-Постачання".

ТОВ "ОдесаГаз-Постачання" заснована у 2015-му році. Компанія забезпечує закупівлю природного газу для більш ніж 500 тисяч домогосподарств та понад 3 000 підприємств Одеси та Одеської області. В Штат компанії у понад 180 працівників обслуговує споживачів через абонентські ділянки, call-центр, електронні канали комунікацій.

"ОдесаГаз-Постачання" є повноправним учасником Американо-Української Ділової Ради (The U.S.-Ukraine Business Council).

USUBC більше 26 років виступає за заходи щодо покращення умов двосторонньої торгівлі, бізнесу та інвестицій. Організація займається просуванням торгових та інвестиційних інтересів американських компаній на ринку України і просуванням торгових та інвестиційних інтересів українських підприємств у США.