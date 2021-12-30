"ДТЕК Енерго" в поточному році вклав у ремонти теплових електростанцій 2,6 млрд грн

У 2021 році "ДТЕК Енерго" інвестувала в ремонтну кампанію блоків ТЕС, загальностанційного обладнання, будівель та споруд 2,6 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба "ДТЕК Енерго".

"Це кошти, спрямовані на забезпечення надійної і безперебійної роботи теплоелектростанцій, передусім в період опалювального сезону. Енергетики реалізували 29 планових ремонтів енергоблоків теплоелектростанцій. Відповідні роботи були проведені на блоках Криворізької, Придніпровської, Запорізької, Курахівської, Луганської, Бурштинської, Добротвірської та Ладижинської ТЕС", - повідомили в компанії.

На стадії реалізації зараз 4 ремонти блоків на Луганській, Ладижинській, Курахівській та Придніпровській ТЕС.

"Тривалий час ТЕС "ДТЕК Енерго" продовжують працювати максимальним складом обладнання. В піки навантаження задіяні до 32 блоків компанії з усіх 43-45 працюючих в системі енергоблоків ТЕС і ТЕЦ. "ДТЕК Енерго" продовжує активно вкладати у ремонтні роботи та робить все необхідне, щоб забезпечити світлом і теплом оселі українців. І це не зважаючи на те, що борги на балансуючому ринку перед нашими генераціями на сьогодні складають майже 1,1 млрд грн. Це кошти, які могли б бути спрямовані на ремонтну кампанію", - цитує пресслужба гендиректора "ДТЕК Енерго" Ільдара Салєєва.

Раніше ДТЕК повідомляв, що в 2018 році в ремонти ТЕС було інвестовано 3 млрд грн, в 2019 – 2,56 млрд грн, в кризовому 2020 році – 1,47 млрд грн.