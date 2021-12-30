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Новини
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"ДТЕК Енерго" в поточному році вклав у ремонти теплових електростанцій 2,6 млрд грн

У 2021 році "ДТЕК Енерго" інвестувала в ремонтну кампанію блоків ТЕС, загальностанційного обладнання, будівель та споруд 2,6 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба "ДТЕК Енерго".

"Це кошти, спрямовані на забезпечення надійної і безперебійної роботи теплоелектростанцій, передусім в період опалювального сезону. Енергетики реалізували 29 планових ремонтів енергоблоків теплоелектростанцій. Відповідні роботи були проведені на блоках Криворізької, Придніпровської, Запорізької, Курахівської, Луганської, Бурштинської, Добротвірської та Ладижинської ТЕС", - повідомили в компанії.

На стадії реалізації зараз 4 ремонти блоків на Луганській, Ладижинській, Курахівській та Придніпровській ТЕС.

"Тривалий час ТЕС "ДТЕК Енерго" продовжують працювати максимальним складом обладнання. В піки навантаження задіяні до 32 блоків компанії з усіх 43-45 працюючих в системі енергоблоків ТЕС і ТЕЦ. "ДТЕК Енерго" продовжує активно вкладати у ремонтні роботи та робить все необхідне, щоб забезпечити світлом і теплом оселі українців. І це не зважаючи на те, що борги на балансуючому ринку перед нашими генераціями на сьогодні складають майже 1,1 млрд грн. Це кошти, які могли б бути спрямовані на ремонтну кампанію", - цитує пресслужба гендиректора "ДТЕК Енерго" Ільдара Салєєва.

Раніше ДТЕК повідомляв, що в 2018 році в ремонти ТЕС було інвестовано 3 млрд грн, в 2019 – 2,56 млрд грн, в кризовому 2020 році – 1,47 млрд грн.

Джерело:  Прес-служба "ДТЕК Енерго"
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3 роки не вкладувати в ремонт...
Чому не побудовані ТЕСи, які працюють на львівському вугіллі?
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30.12.2021 13:51 Відповісти
Наступного року падли вкладете 100 мілярдів.. Мінімум
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30.12.2021 13:56 Відповісти
Вы Ахметке поверили? У нас тут связывают дряхлые еще совковые провода, которые постоянно рвутся,вместо проложить новые, трансформаторы горят, ремонтным бригадам Гудок платит копейки что никто не хочет работать, а вы верите что Гудок вложил в ремонт ТЕС миллиарды?
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30.12.2021 14:04 Відповісти
Таксист сделал капремонт своего авто. Слава таксисту? Новость во все СМИ?
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30.12.2021 14:06 Відповісти
Друзі, це просто нашла і підла брехня!!!! Я був цього року на одній ТЕС, що є власністю ДТЕК...Розруха повна, люди звільняються. Шукають шланги щоб котел розпалити.. Модернізація дуже слабенька і то вона є тільки через те, що ДТЕК вигідні деякі речі, тільки тому провели деяку модернізацію... Ви згадайте аварії на Бурштинська ТЕС. Скільки їх було протягом року. Там люди загинули ....Ця ДТЕКівська сволота сміє розказувати байки..Шкода відео не зняв як там все парує і як пара заливає стінки де стоїть силове обладнання...Те, що деякі їхні станції повністю не згоріли це просто диво...Хоча ще не вечір..Колись, за часів державної власності, ця станція була передова, а зараз музейний експонат...
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30.12.2021 14:13 Відповісти

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