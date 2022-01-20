"Дарниця" випустила на ринок понад 20 нових брендів ліків у 2021 році

За підсумками минулого року фармацевтична компанія "Дарниця" вивела на споживчий ринок 22 нових бренди лікарських засобів. Цей результат більш ніж вдвічі вищий за показник 2020 року, а досягти його вдалося завдяки діджиталізації та оптимізації виробництва.

Про це йдеться в повідомленні "Дарниці".

Серед нових брендів 8 є препаратами власної розробки "Дарниці", а ще 14 компанія отримала можливість випускати за ліцензією. Більш ніж половина брендів – це рецептурні засоби для лікування проблем травної, дихальної та насамперед серцево-судинної системи, адже саме серцево-судинні захворювання є причиною смертності №1 не лише в Україні, але й у світі. Серед таких ліків – "Періндопрес Дуо", "АспіРоза", "Рамітон А", "Клаудіекс" та "Кардіо-Дар".

До нових брендів безрецептурної групи належать широка лінійка знеболювальних засобів "Дарфен", протиалергічні таблетки "Ерідез", краплі для боротьби з безсонням "Гіпнос", а також сироп "Рітоссе Плющ" для лікування гострих запальних захворювань дихальних шляхів, що супроводжуються кашлем.

"Завдяки цифровій трансформації, оптимізації бізнес-процесів та прискоренню запуску нових ліцензованих продуктів (з 30 до 18 місяців) нам вдалося у 2021 році випустити на ринок 22 нових бренди, тоді як у 2020 році, для порівняння, лише 10. Наша місія – допомагати медичним працівникам та пацієнтам покращувати якість життя завдяки науці та інноваціям, і робота над новими, сучасними лікарськими засобами, що відповідають новітнім медичним рекомендаціям, – це найважливіший компонент цієї місії", – розказала директорка з розвитку фармацевтичної компанії "Дарниця" Інна Деняк.

Загалом, як зазначається в повідомленні "Дарниці", за останні 5 років компанія випустила на ринок 63 нових бренди лікарських засобів. Вона утримує перше місце в Україні за обсягами виробництва ліків у натуральному виразі: кожна сьома упаковка ліків, що продаються в українських аптеках, виготовлена саме "Дарницею".

Фармацевтична компанія "Дарниця" заснована в 1930 році. З 1998 року є лідером в Україні за обсягом виробництва ліків у натуральному вираженні. Місія компанії – допомагати медичним працівникам та пацієнтам покращувати якість життя завдяки науці, інноваціям та доступності кожному. Портфоліо компанії включає близько 180 брендів лікарських засобів. На підприємстві функціонують 14 виробничих ліній, сертифікованих за стандартом GMP. Продукція "Дарниці" експортується в 15 країн світу. Бенефіціари компанії – сім'я Загорій.