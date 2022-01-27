Метінвест в минулому році вивів на ринок півсотні нових видів продукції

У 2021 році підприємства групи "Метінвест" почали виробляти 54 нових види продукції. Такого результату компанії вдалося досягти завдяки ринковій кон'юнктурі, темпам виробництва і продажів.

Про це повідомила прес-служба Метінвесту.

Серед нових продуктів широкий спектр товарів – від сталевих напівфабрикатів до оцинкованого рулону. Лідирує за новими позиціями комбінат" Азовсталь". На другій сходинці опинився ММК імені Ілліча, на третій – "Запоріжсталь". Замикають п'ятірку металургійний комбінат в Кам'янському та "Юністіл".

Так, "Азовсталь" освоїв виробництво нових сталевих заготовок. Ці якісні напівфабрикати призначалися для ринку Європи. У 2021 році було поставлено понад 200 тисяч тонн цієї продукції клієнтам.

На ММК Ілліча виробили вісім нових видів продукції. Наприклад, гарячекатаний рулон у нових товщинах і нові марки сталі.

На "Запоріжсталі" у 2021 році розширили марочний і розмірний сортамент рулонної продукції за зарубіжними стандартами – за євро-стандартом і американським.

В сегменті оцинкованої продукції лідером став "Юністіл", він успішно вивів ці нові продукти на ринок.

Дніпровський коксохім також вивів на ринок низку новинок. Серед них – матеріали для волочіння дроту і виготовлення канатів, а також круглий прокат для виготовлення машинобудівних деталей і будівельних елементів.