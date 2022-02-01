"Дарниця" стала найбільшою українською фармкомпанією в 2021 році з часткою ринку 14%

Фармацевтична компанія "Дарниця" у 2021 році виготовила 181 мільйон упаковок лікарських засобів та охопила близько 14,4% ринку. Це вдвічі кращий результат, ніж у найближчих конкурентів: кожна сьома упаковка препаратів в роздрібному продажу – виробництва "Дарниці".

Про це повідомила прес-служба компанії із посиланням на дані аналітичної групи Proxima Research.

Як зазначається, в ТОП-3 фармацевтичної продукції "Дарниці" за минулий рік увійшли ліки у формі таблеток (134,5 млн упаковок), інфузійних розчинів (19 млн упаковок) та крапель (9 млн флаконів). Загалом же портфоліо компанії включає майже 180 брендів лікарських засобів, що випускаються у 15 різних формах.

"Глобально наша мета, щоб кожний українець у будь-який час міг придбати потрібні йому ліки, – підкреслив генеральний директор фармацевтичної компанії "Дарниця" Андрій Обрізан.

В "Дарниці" також наголосили, що комерційний успіх є вторинним по відношенню до забезпечення національної біобезпеки – незалежності країни від імпорту лікарських засобів та повного забезпечення українців потрібними ліками на тлі пандемії коронавірусу.

Завдяки ефективності виробничих потужностей та співпраці з державою, як відзначив і міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, "Дарниці" вдалося внести значний вклад в формування такої безпеки.

"Скоординована взаємодія з лідерами фармацевтичної галузі є запорукою національної безпеки в умовах пандемії COVID-19 та успішного протистояння іншим викликам для системи охорони здоров’я країни. Держава зацікавлена у розвитку довгострокової та системної співпраці з українськими фармацевтичними компаніями. Розвиток національного фармвиробництва є однією з цілей Національної економічної стратегії на період до 2030 року, яку Уряд схвалив у березні 2021 року", – заявив Віктор Ляшко.

Фармацевтична компанія "Дарниця" заснована в 1930 році. З 1998 року є лідером в Україні за обсягом виробництва ліків у натуральному вираженні. Місія компанії – допомагати медичним працівникам та пацієнтам покращувати якість життя завдяки науці, інноваціям та доступності кожному.

Портфоліо компанії включає 210 брендів лікарських засобів. На підприємстві функціонують 14 виробничих ліній, сертифікованих за стандартом GMP. Продукція "Дарниці" експортується в 15 країн світу. Бенефіціари компанії – сім’я Загорій.