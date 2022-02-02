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Новини
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Дмитро Дубілет та його компанії отримали офіційне повідомлення про підозру в розкраданні інтелектуальної власності. ДОКУМЕНТ

Дмитро Дубілет та його компанії отримали офіційне повідомлення про підозру в розкраданні інтелектуальної власності. ДОКУМЕНТ

Дмитро Дубілет та його компанії ТОВ "Фінтех Ферма" (Україна), Fintech Farm (Лондон) отримали офіційне повідомлення від британських адвокатів ТОВ "Fintech Band" (власника "Монобанку") про підозру в розкраданні інтелектуальної власності.

У повідомленні від Дмитра Дубілета вимагають пояснень щодо ситуації, яка склалася, в іншому випадку буде надіслана офіційна заява до міжнародних органів боротьби з шахрайством, що загрожує серйозними наслідками, аж до позбавлення волі, передають Українські Новини.

У документі наводяться докази адвокатів щодо розкрадання інтелектуальної власності "Монобанку", а саме:

  • платформа онлайн-банкінгу Leobank пропонує ті самі функції, що й платформа онлайн-банкінгу "Монобанк";
  • Leobank використовує ті самі кольорові рішення та має аналогічний інтерфейс користувача;
  • Leobank використав на своїй рекламі зображення банківської картки з номером картки "Монобанк".

Дмитро Дубілет та його компанії отримали офіційне повідомлення про підозру в розкраданні інтелектуальної власності 01
Дмитро Дубілет та його компанії отримали офіційне повідомлення про підозру в розкраданні інтелектуальної власності 02
Дмитро Дубілет та його компанії отримали офіційне повідомлення про підозру в розкраданні інтелектуальної власності 03

Нагадаємо, у грудні 2021 року стало відомо, що екс-співвласник "Монобанку" Дмитро Дубілет запустив в Азербайджані свій продукт Leobank. Після цієї новини з'явилася інформація про конфлікт "Монобанку" із колишнім партнером Дмитром Дубілетом. Проєкт Дмитра Дубілета зорово виявився копією "Монобанку", а може бути скопійований і технічно.

Автор: 

Джерело:  Українські Новини
адвокат (18) Новини компаній (3424) Дмитро Дубілет (66) розкрадання (96) підозра (162)


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Топ коментарі
+7
Вот и закончились вера в умных, порядочных, способных, любящих Украину, евреев. Осталась суровая правда: лживые, циничные паразиты, для которых нет ничего святого.
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02.02.2022 17:20 Відповісти
+4
ну, так. помнится, был в ТОПе у зеленых. И не удивительно, там еще такого говна много
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02.02.2022 17:17 Відповісти
+3
Опять скоммуниздили ...
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02.02.2022 17:09 Відповісти
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Опять скоммуниздили ...
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02.02.2022 17:09 Відповісти
надо было в другие цвета покрасить... и все...
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02.02.2022 17:14 Відповісти
ну, так. помнится, был в ТОПе у зеленых. И не удивительно, там еще такого говна много
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02.02.2022 17:17 Відповісти
Еще один зеленый барыга спалился. Европа не Украина сейчас. Такие финты на проходят. Дубилет младший без денег папы сам по себе абсолютный ноль. Как и папик приучен только воровать.
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02.02.2022 17:17 Відповісти
Це правда: Україна зараз більше схожа на ізраїльську провінцію, ніж на Європу
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02.02.2022 17:32 Відповісти
Для справки "Fintech Farm основал Дмитрий Дубилет, сооснователь украинского мобильного банка Monobank, вместе с Николаем Бескровным, бывшим M&A директором KPMG UK, и Александром Витязем, основателем Middleware и создателем «Приват24». " https://itc.ua/news/fintech-farm-dmitriya-dubileta-leobank-privlek-74-mln-i-planiruet-zapustit-neobanki-v-vosmi-stranah-2/
Европою просто прикриваються, і так якось співпало, що саме в момент візиту Джонсона.
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02.02.2022 19:35 Відповісти
Ну и? Сооснователь не значит владелец прав на интеллектуальную собственность. Ему принадлежала часть акций и всего лишь. Вот теперь пусть в суде Лондона и отмывается или платит по полной.
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02.02.2022 19:42 Відповісти
Вот и закончились вера в умных, порядочных, способных, любящих Украину, евреев. Осталась суровая правда: лживые, циничные паразиты, для которых нет ничего святого.
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02.02.2022 17:20 Відповісти
Вот это поворот!😁
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02.02.2022 17:25 Відповісти
Геніальний єврейський хлопчик - яблуко від яблуні недалеко впало. І, бл@дь, як вже заїб@ли ці #иди. Саме #иди, євреїв ще якось толерую.
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02.02.2022 17:27 Відповісти
Смущает заключительный абзац сообщения. Если Дубилет был совладельцем Монобанка, то, не исключено, именно его идеи были положены в основу дизайна платформы онлайн-банкинга Монобанка. Получается, он украл своё? Поправьте, если ошибаюсь.
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02.02.2022 17:35 Відповісти
В данном случае это совершенно не важно. Если он вышел из совладельцев и Монобанк не произвёл ребрендинг то скорее всего он не есть автором, либо уступил(продал) права на дизайн и техническую составляющую. Однако я сильно сомневаюсь в его авторстве.
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02.02.2022 17:53 Відповісти
Так плохиш Монобанк или Леобанк? Кто у кого украл?
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02.02.2022 18:25 Відповісти
леобанку впарили перекрашенную приблуду монобанка
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02.02.2022 19:22 Відповісти
Даже если бы он оставался соучредителем Монобанка, права принадлежал компании, а не лично персоне.

Обычно в таких случаях ещё и соглашение о неконкуренции подписыввают
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02.02.2022 21:19 Відповісти
Спасибо за доходчивый ответ. Но, если он не соразработчик и не соавтор системы монобанка, то сам не смог бы, наверное, внедрить аналогичную систему в леобанке. Получается, у него были сообщники из монобанка.
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03.02.2022 09:12 Відповісти
zh-иденок думающий что он самый умненький и хитренький не сделал никаких выводов из папиных проблем
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02.02.2022 17:47 Відповісти
Отакої! Крім відосиків у "зелених" ще добре получається красти.
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02.02.2022 17:59 Відповісти
Нєнуэттаатжог!.. У повідомленні сказано, що ще й картку Монобанка (мабуть, за номерами вирахували) запостив на сайті Лєобанку... Типа, "Беспалєвна"...

Коли твоє ім'я стає у світі мемом тупості...
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02.02.2022 18:13 Відповісти
Що ви за народ, курва... Весь білий світ жидів називає саме жидами, тільки у вас, хворих на комплекс меншовартості, жиди є єврєямі, бо ви самі в цій темі хАхламІ при випадку називатись не цураєтесь....
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02.02.2022 18:59 Відповісти

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