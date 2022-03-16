Німецький концерн E.ON відмовився від російського газу, але з "Північного потоку" не йде (оновлено)

Німецький енергоконцерн E.ON заявив про відмову від нових покупок газу у трейдерів "Газпрому".

Про це йдеться у заяві головного виконавчого директора E.ON SE Леонарда Бірнбаума, передає Інтерфакс-Україна.

"E.ON має великий портфель закупівель для приватного сектору, а також для малих та середніх підприємств. Ми купуємо наш газ на оптових ринках у Європі. E.ON не має довгострокових контрактів на постачання безпосередньо з виробниками. Проте невелика кількість природного газу у нашому портфелі було закуплено у торгових компаній "Газпрому" у Європі", – уточнив він.



У зв'язку із вторгненням РФ в Україну "ми припинили купівлю нових обсягів цих компаній", додав Бірнбаум.

Водночас, як пише Bloomberg, концерн не має наміру виходити із спільного підприємства "Північний потік" або якось скорочувати свою присутність у ньому.

"Ми не розглядаємо вихід з "Північного потоку". Ми могли віддати частку російським мажоритарним акціонерам безкоштовно, але користі від цього не було б. Якщо ми припинимо дію права голосу, яке у нас є, нам доведеться дати російському акціонеру можливість одноосібно приймати рішення. Це теж не принесе користі", – заявив Бірнбаум.

E.ON через компанію PEG Infrastruktur AG володіє 15,5% Nord Stream AG. Частка належить до активів пенсійної програми E.ON. У звітності групи частка оцінюється у $3,4 млрд.

Газопровід "Північний потік" розпочав роботу у 2011 році. У 2021 році магістраль транспортувала 59,2 млрд куб. м природного газу. Крім E.ON, учасниками проекту є "Газпром", Wintershall Dea, Gasunie та Engie.