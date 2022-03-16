Японія підвищить мита на російські товари слідом за Євросоюзом і США (оновлено)

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив про розширення санкцій проти Росії. Зокрема, країна заборонить постачання до РФ предметів розкоші, а також позбавить Москву режиму найбільшого сприяння у торгівлі, що означає підвищення мит на російські товари.

Як пише Bloomberg, Кісіда також повідомив, що Японія у рамках санкцій заморозить ще більше російських активів, передає Інтерфакс-Україна.

Раніше схожі заходи щодо РФ вжили США та Євросоюз.

Водночас Кісіда визнав, що Японія значною мірою залежить від енергоресурсів з РФ, повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на японське видання "Санкей".

"Наша країна має інтереси у проектах видобутку нафти і газу у Східному Сибіру, ​​починаючи з "Сахаліну-2". Це проекти, в яких інтерес нашої країни полягає в тому, щоб закуповувати енергію за низькими цінами у довгостроковій перспективі", – зазначив японський прем’єр.

Він уточнив, що через "Сахалін-2" Японія отримує 9% від загальних обсягів зрідженого газу.

"Ми визнаємо, що з метою забезпечення стабільного енергопостачання – це важливий проект", – зазначив прем'єр.

При цьому він пояснив, що Японія має намір запроваджувати санкції проти РФ у тісному діалозі з іншими країнами G7 з урахуванням власної енергетичної безпеки.

Як повідомлялося раніше, Японія оголосила список з близько 300 товарів і передових технологій, експорт яких до РФ та Білорусі буде заборонено з 18 березня.

Нагадаємо, Японія оголосила про запровадження персональних санкцій щодо 17 громадян Росії через російське воєнне вторгнення в Україну. Серед них депутати Держдуми, власник компанії "Ренова" Віктор Вексельберг та родичі підприємця Юрія Ковальчука.