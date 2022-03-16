Український виробник товарів для дому "Біосфера" припиняє бізнес в Росії та Білорусі

Корпорація "Біосфера", одна з найбільших в Україні на ринку товарів для дому, у перші ж дні розпочатої Росією проти України війни ухвалила рішення про завершення всіх бізнес-відносин на ринках РФ та Білорусі.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

"Корпорація "Біосфера" різко засуджує агресію росії проти України. Розпочата війна є геноцидом українського народу та злочином проти людства в XXI сторіччі. У зв’язку з цим,власниками та керівництвом корпорації, з перших днів війни, було прийнято рішення – завершення всіх бізнес-відносин на ринках росії та білорусі", – сказано в повідомленні.

Так, корпорація припиняє дію ліцензій на території РФ на використання торгових марок: "Бонус", "Фрекен БОК", Lady Cotton, Novita, "Фрешбері", Vortex, Smile. Також забороняється використання назви "Корпорація Біосфера" та використання логотипу корпорації на території РФ.

В компанії уточнили, що виробничі потужності та бізнес-корпорації, які знаходяться на території РФ знаходяться у процесі продажу. Відповідна юридична процедура вже розпочата та буде реалізована найближчим часом.

Корпорація також припинила постачання своєї продукції до республіки Білорусь.

Корпорація "Біосфера" працює в Україні понад 20 років. Її продукція представлена ​​на ринках 30 країн Європи та Азії. У продуктовому портфелі – понад 2 тис. найменувань під 13 торговими марками "Фрекен БОК", Smile, Selpak, Vortex, Novita, PRO Service, ЛайKit, Bambik та інші.

Потужності корпорації представлені чотирма заводами загальною виробничою площею 35 тис. кв. м у Дніпропетровській, Київській та Хмельницькій областях, а також логістичними комплексами площею 30 тис. кв. м. Спільно із французькою Groupe Lemoine "Біосфера" також володіє заводом в Естонії з виробництва ватної продукції площею 8,5 тис. кв. м.