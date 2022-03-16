Російський олігарх Абрамович переписав бізнес на партнера одразу після вторгнення Путіна в Україну, – WSJ

Всього за кілька годин після того, як Росія вторглася в Україну, інвестиційну компанію Norma Investments Ltd., яку давно пов’язували з російським олігархом Романом Абрамовичем, офіційно переоформили на його давнього бізнес-партнера Давида Давидовича.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на інформацію про зміни в британських базах даних.

Norma Investments Ltd. зареєстрована на Британських Віргінських островах і раніше неодноразово в публічних корпоративних документах вказувалась, як підконтрольна Абрамовичу.

Наближена до Давидовича особа підтвердила, що він отримав контроль над цією компанією, однак вона стверджує, що попереднім її власником був не Абрамович.

Водночас видання з’ясувало, що Абрамович та Давидович є бізнес-партнерами. Більше того, Давидович був головним виконавчим директором Millhouse LLC, московської інвестиційної компанії, яку Абрамович заснував два десятиліття тому.

Перед тим як потрапити під санкції у Великобританії, пан Абрамович намагався продати свій особняк з 15 спальнями в Лондоні та свій футбольний клуб "Челсі". Він також намагався продати кошти, що базуються в США, раніше повідомляла The Wall Street Journal. Дві його мегаяхти нещодавно виїхали з гавань, які можуть підпадати під юрисдикцію ЄС, за даними сайтів з відстеженням суден.

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Компанія Norma Investments використовувалась Абрамовичем для венчурних інвестицій. З 2018 року Norma володіє MHC Services Ltd., консалтинговою компанією, яка працює в офісах ФК "Челсі". Norma також інвестувала в американські компанії у сфері альтернативної енергетики та придбала частку в британській енергетичній компанії Velocys PLC. Norma також фінансувала дослідження ліків від раку та проти старіння американською біотехнологічною компанією Cleveland BioLabs Inc., а у 2015 роц інвестувала в ізраїльську технологічну компанію Shellanoo Group. Під час цих інвестицій власником компанії вказувався саме Абрамович.

Сама Norma була оформлена на A Corp-Trustee Ltd., довірену особа кіпрського трасту під назвою Harmony Trust Settlement. Ця ж довірена особа також володіє лондонським особняком Абрамовича.

Як відзначає видання, передача контролю над цією інвесткомпанією бізнес-партнеру відбулася до того, як Великобританія та ЄС ввели санкції проти Абрамовича, звинувативши його у співпраці з режимом президента Росії Володимира Путіна.

Юристи вказують, що таким чином Абрамович міг спробувати обійти санкції і запобігти заморожуванню активів.

WSJ зазначає, що зміна формального власника Norma відбулася на тлі ширших спроб російського мільярдера позбутися або переоформити свої активи. Зокрема, останніми днями приватний літак Абрамовича курсує між Ізраїлем, громадянство якого він також має, Туреччиною та Росією. Водночас 533-футова суперяхта Абрамовича Eclipse та 460-футова My Solaris покинули води країн та територій, що мають дотримуватися санкцій проти Абрамовича. Кілька інших суперяхт, що належать іншим санкціонованим олігархам, були арештовані або затримані в портах Франції та Італії. Крім того, невдовзі після російського вторгнення пан Абрамович виставив на продаж свій футбольний клуб "Челсі".