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Новини
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Ціни в Росії продовжують зростати рекордними темпами за понад 20 років

рубль

За тиждень з 5 по 11 березня інфляція у Росії становила 2,09%, тоді як тижнем раніше – з 26 лютого по 4 березня цей показник становив 2,2%.

Як свідчать дані Росстату, востаннє схоже зростання цін за тиждень могло спостерігатися у грудні 1998 року, коли загалом за місяць інфляція становила 11,6%, повідомляють російські ЗМІ.

Водночас річна інфляція в РФ прискорилася до 12,54% з 10,4% тижнем раніше. Наприкінці лютого цей показник становив 9,15%. І

Істотне тижневе зростання цін викликане ослабленням рубля та санкціями, запровадженими через російське вторгнення в Україну.

Автор: 

інфляція (711) росія (14175) ціни (3440)


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Топ коментарі
+27
Орки нацистские,жрите друг друга твари. Пусть кровь и слезы Украины вернутся вам всем сторицей
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16.03.2022 21:07
+11
Вони ж говорили що будуть за путіна траву їсти, то ж можуть починати.
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17.03.2022 04:59
+6
траву ще дочекатися треба
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17.03.2022 05:38
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Орки нацистские,жрите друг друга твари. Пусть кровь и слезы Украины вернутся вам всем сторицей
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16.03.2022 21:07 Відповісти
Чума на них!
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17.03.2022 14:02 Відповісти
Вони ж говорили що будуть за путіна траву їсти, то ж можуть починати.
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17.03.2022 04:59 Відповісти
траву ще дочекатися треба
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17.03.2022 05:38 Відповісти
МАЛО ТРЕБЕ ГИПЕР МЕГА НЕВЫНОСИМЫЕ АДСКИЕ УБИЙСТВЕННЫЕ ИНФЛЯЦИИ - 100 000% ну и кошешно бутылированого путинойда снять на видео.
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17.03.2022 06:23 Відповісти
ціни зростати, а фубль знову укріпився, вже долар дешевше 100 фублів знову(може і тимчасово, звичайно, а якщо це тупо злив за нашою спиною?..)
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17.03.2022 09:12 Відповісти
https://biz.censor.net/user/446589піди купи гандон
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17.03.2022 10:53 Відповісти
це тупо насажування тебе на бутилку
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17.03.2022 12:19 Відповісти
Дурне теля,доляри купити на кацапщині ще можна,но не меньш як по 280-300
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17.03.2022 15:09 Відповісти
На заборі багато чого написано. Питання в іншому, сходи купи наприклад $300 по 100 фублів, і тут настає великий облом. Заходимо наприклад на aliexpress беремо любий товар, дивимося ціну в $ потім дивимося ціну в ржубль та маємо курс 144. Виставляємо гривню та маємо курс 30.23 заходимо в приват24 та бачимо курс 29.59. Ось так легко можливо провірити реальний курс валют, який на даний момент.
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17.03.2022 09:47 Відповісти

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