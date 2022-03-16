Ціни в Росії продовжують зростати рекордними темпами за понад 20 років

За тиждень з 5 по 11 березня інфляція у Росії становила 2,09%, тоді як тижнем раніше – з 26 лютого по 4 березня цей показник становив 2,2%.

Як свідчать дані Росстату, востаннє схоже зростання цін за тиждень могло спостерігатися у грудні 1998 року, коли загалом за місяць інфляція становила 11,6%, повідомляють російські ЗМІ.

Водночас річна інфляція в РФ прискорилася до 12,54% з 10,4% тижнем раніше. Наприкінці лютого цей показник становив 9,15%. І

Істотне тижневе зростання цін викликане ослабленням рубля та санкціями, запровадженими через російське вторгнення в Україну.